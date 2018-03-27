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У мережі розповіли, у кого з депутатів Ради найбільше зброї (інфографіка)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 10:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Також стало відомо про "найозброєнішу" парламентську фракцію

У мережі повідомили, хто з депутатів володіє найбільшою кількістю зброї. Про це повідомляє Bihus.info.

Самим любителем зброї опинився Нестор Шуфрич, який вказав колекцію з 156 одиниць вогнепальної зброї.

На другому місці виявився його колега з "Опозиційного блоку" Михайло Добкін. В його декларації - 18 мисливських рушниць і карабінів з оптичними прицілами і навіть приладами нічного бачення таких марок, як Cosmi, Holland&Holland, Krieghoff, Petter Hofer і J. Koschat.

На третьому місці виявився нардеп Геннадій Бобов. Він володіє трьома гладкоствольными рушницями Krieghoff, Merkel, Winchester, трьома мисливськими карабінами на базі автомата Калашникова, гвинтівки Walther G22, карабіном Browning BAR і травматичним пістолетом " Форт 12Р.

Віталій Хомутинник посів четверте місце. У нього 6 мисливських рушниць і карабінів SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel і Sauer.

Замикає п'ятірку лідерів Юрій Мірошниченко. В його декларації - 5 мисливських гвинтівок марок H-S Precision, Mauser і Dakota.

Уточнюється, що 87 депутатів Верховної Ради володіють 323 одиницями вогнепальної зброї, що становить 18% від усього зареєстрованого в Україні зброї в 2016 році.

"Найозброєнішою" парламентською фракцією став "Опозиційний блок" - його депутати задекларували 188 одиниць вогнепальної зброї. 40 нагородна "стволами" володіють депутати "Народного фронту". На третьому місці - "Блок Петра Порошенко" з 27 нагородних пістолетів.

Фото bihus.info

Нагадаємо, що у Києві у пасажира метро вилучили 2,5 кг пороху.

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Теги: политики, оружие
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