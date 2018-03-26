В сети рассказали о погибшем в зоне АТО бойце из Житомирской области (фото)

Парню было всего 22 года

В зоне АТО, 25 марта погиб боец житомирской 95-й бригады, житель поселка городского типа Пулины Житомирской области Сергей Ковнацкий. Об этом передает пресс-служба Пулинской районной государственной администрации и районного совета.

Воин погиб от ранения в голову 25 марта в районе шахты Бутовка Донецкой области.

Фото: Сергей Ковнацкий (cher-arm.org.ua)

Как рассказали в пресс-службе Пулинской РГА, Сергей родился 27.08.1995 года в с. Ясеновка Красноармейского (теперь Пулинского) района Житомирской области.

В 2001 году пошел в 1-й класс Ясеновской ООШ I-III ст., где учился до 4-го класса.

В 2004 году перешел в Зеленополянскую ООШ I-III ст. С 2007 года учился в Красноармейской ООШ I-III ст.

Фото: Сергей Ковнацкий (obozrevatel.com)

В 2010 году поступил в Красноармейский профессиональный лицей, который успешно закончил в 2013 году, получив профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автотранспортных средств.

Фото: Сергей Ковнацкий (censor.net.ua)

"Действительно, в зоне АТО погиб боец 95-й бригады Сергей Ковнацкий. Родился он 27 августа 1995 года. В апреле 2016 подписал контракт и ушел служить. Дома на парня ждали мать, брат и сестра, отец с семьей не проживает. Именно вчера утром, 25 марта, мы получили эту трагическую весть", - рассказал Житомир.info глава Пулинской РГА Виктор Байда.

Фото: Сергей Ковнацкий (obozrevatel.com)

Отец Сергея – тоже участник боевых действий в зоне АТО.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова 14 марта умер от травм боец АТО с Днепра Марк Гудзовский (позывной "Упрямый").