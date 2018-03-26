У мережі розповіли про загиблого в зоні АТО бійця з Житомирської області (фото)

Хлопцеві було всього 22 роки

У зоні АТО, 25 березня загинув боєць житомирської 95-ї бригади, житель селища міського типу Пулини Житомирській області Сергій Ковнацький. Про це передає прес-служба Пулинскої районної державної адміністрації та районної ради.

Воїн загинув від поранення в голову 25 березня в районі шахти " Бутівка Донецької області.

Фото: Сергій Ковнацький (cher-arm.org.ua)

Як розповіли в прес-службі Пулинської РДА, Сергій народився 27.08.1995 року в с. Ясенівка Червоноармійського (тепер Пулинського) району Житомирської області.

У 2001 році пішов в 1-й клас Ясенівської ЗОШ I-III ст., де навчався до 4-го класу.

У 2004 році перейшов в Зеленополянску ЗОШ I-III ст. З 2007 року навчався в Червоноармійській ЗОШ I-III ст.

Фото: Сергій Ковнацький (obozrevatel.com)

У 2010 році вступив до Красноармійський професійний ліцей, який успішно закінчив у 2013 році, отримавши професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів.

Фото: Сергій Ковнацький (censor.net.ua)

"Справді, у зоні АТО загинув боєць 95-ї бригади Сергій Ковнацький. Народився він 27 серпня 1995 року. У квітні 2016 підписав контракт і пішов служити. Будинки на хлопця чекала мати, брат і сестра, батько з сім'єю не проживає. Саме вчора вранці, 25 березня, ми отримали цю трагічну звістку", - розповів Житомир.info глава Пулинской РДА Віктор Байда.

Фото: Сергій Ковнацький (obozrevatel.com)

Батько Сергія – теж учасник бойових дій в зоні АТО.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова 14 березня помер від травм боєць АТО з Дніпра Марк Гудзовский (позивний "Упертий").