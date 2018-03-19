В сети рассказали, есть ли польза от наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

По словам Пашкова, мандат ОБСЕ нужно продлить еще хотя бы на год

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков, оценивая присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе, рассказал, есть ли польза от наблюдателей. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Слово и Дело". Отметим, что именно в марте 2018 года заканчивается мандат миссии ОБСЕ, а вот вопрос миротворцев завис в воздухе и неизвестно когда сдвинется с места.

По словам Пашкова, мандат ОБСЕ нужно продлить еще хотя бы на год.

"Мандат ОБСЕ нужно пролонгировать еще хотя бы на год. Более того, даже если в перспективе будет возможность введения миротворческих сил, это вовсе не означает, что ОБСЕ нет смысла находиться на территории", – сказал Пашков.

"С другой стороны, у них действительно нет управы на боевиков, поэтому стоит вопрос об расширении и вообще изменении международной миссии на Донбассе", – добавил эксперт.

Пашков считает, что самая главная польза от наблюдателей - это то, что они точно подсчитывают количество выстрелов и взрывов.

"Такие отчеты для нас и мира важны. Миссия ОБСЕ, безусловно, не является инструментом для решения проблемы. Однако международное присутствие даже в таком формате нам нужно, чтобы хоть каким-то образом представлять картину о выстрелах и сдерживать выстрелы боевиков, обозначать международное присутствие там и фиксировать режим огня", – отметил эксперт.

Нужно переформатировать международное присутствие на Донбассе в целом, сообщил Пашков.

"Речь также и о миротворческих силах. Потому что сами по себе «голубые каски» – не панацея и не ключевое решение проблемы Донбасса. Миротворцы должны заниматься разведением сил, демилитаризацией, а налаживанием мирной жизни должна заниматься временная администрация. Гражданский контингент не менее важен, чем военный", – резюмировал Михаил Пашков.

Как ранее сообщалось, в ОБСЕ призвали Москву и Киев самостоятельно решить вопрос по выборам в РФ.