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У мережі розповіли, чи є користь від спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

STYLERLIFE        19.03.2018 - 15:04
Фото: Місія ОБСЄ на Донбасі (kmu.gov.ua)
Фото: Місія ОБСЄ на Донбасі (kmu.gov.ua)

За словами Пашкова, мандат ОБСЄ потрібно продовжити ще хоча б на рік

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, оцінюючи присутність місії ОБСЄ на Донбасі, розповів, чи є користь від спостерігачів. Про це він повідомив у коментарі виданню "Слово і Діло". Зазначимо, що саме в березні 2018 року закінчується мандат місії ОБСЄ, а от питання миротворців завис у повітрі і невідомо коли зрушиться з місця.

За словами Пашкова, мандат ОБСЄ потрібно продовжити ще хоча б на рік.

"Мандат ОБСЄ потрібно пролонгувати ще хоча б на рік. Більш того, навіть якщо в перспективі буде можливість введення миротворчих сил, це зовсім не означає, що ОБСЄ немає сенсу перебувати на території", – сказав Пашков.

"З іншого боку, у них дійсно немає управи на бойовиків, тому стоїть питання про розширення і взагалі зміну міжнародної місії на Донбасі", – додав експерт.

Пашков вважає, що головна користь від спостерігачів - це те, що вони точно підраховують кількість пострілів і вибухів.

"Такі звіти для нас і світу важливі. Місія ОБСЄ, безумовно, не є інструментом для вирішення проблеми. Проте міжнародне присутність навіть у такому форматі нам потрібно, щоб хоч якимось чином представляти картину про постріли і стримувати постріли бойовиків, позначати міжнародне присутність там і фіксувати режим вогню", – зазначив експерт.

Треба переформатувати міжнародне присутність на Донбасі у цілому, повідомив Пашков.

"Мова також і про миротворчих силах. Тому що самі по собі «блакитні каски» – не панацея і не ключове рішення проблеми Донбасу. Миротворці повинні займатися розведенням сил, демілітаризацією, а налагодженням мирного життя повинна займатися тимчасова адміністрація. Цивільний контингент не менш важливий, ніж військовий", – резюмував Михайло Пашков.

Як раніше повідомлялося, в ОБСЄ закликали Москву і Київ самостійно вирішити питання щодо виборів в РФ.

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Теги: ОБСЕ, Донбасс
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