В сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, отдавшего жизнь за Украину (фото)

Воин погиб во время обстрела боевиков

Украинцам рассказали трогательные подробности гибели украинского военнослужащего Игоря Петрова, который до последнего отбивал попытку наступления боевиков. Об этом говорится на странице "Повернись живим" на странице в Facebook.

"Погиб в бою с оккупантами. Вблизи поселка Новотошковское жизнь за Украину отдал солдат 53-й бригады Игорь Петров. Парень и его побратимы отбили атаку боевиков и ликвидировали семерых российских наемников", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Также в нем указывается, что боевики пытались совершить прорыв в этом районе, и устроили украинцам обстрел из артиллерии. Также были задеты жилые секторы.

"Прощание с Игорем будет проходить в понедельник, 18 июня, в 10:00 в городе Рубежное Луганской области", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: погибший на Донбассе Игорь Петров (facebook.com/backandalive)

Напомним, во вторник, 1 мая, на Донбассе погиб украинский военный из 95-й ОДШБр Александр Микитюк. Александр стал первым, кто погиб со времени изменения АТО на Операцию Объединенных сил 30 апреля.

На Пасху этого года ему исполнилось 19 лет. Александр родом из села Белый Рукав Винницкой области. В сети появилось видео, как парень исполняет песню о войне на Донбассе. На фронт юноша попал еще в 2017 году. Именно тогда, девять месяцев назад, была записана эта песня.

"Послушайте его песню и помните, какую страшную цену мы платим за светлое будущее Украины", - пишут в паблике "Повернись живим".

Погибшие герои мая 2018-ого (video.rbc.ua)