Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, отдавшего жизнь за Украину (фото)

STYLERLIFE        17.06.2018 - 15:48
Фото: свеча (mcbrolloks.wordpress.com)
Фото: свеча (mcbrolloks.wordpress.com)

Воин погиб во время обстрела боевиков

Украинцам рассказали трогательные подробности гибели украинского военнослужащего Игоря Петрова, который до последнего отбивал попытку наступления боевиков. Об этом говорится на странице "Повернись живим" на странице в Facebook.

"Погиб в бою с оккупантами. Вблизи поселка Новотошковское жизнь за Украину отдал солдат 53-й бригады Игорь Петров. Парень и его побратимы отбили атаку боевиков и ликвидировали семерых российских наемников", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Также в нем указывается, что боевики пытались совершить прорыв в этом районе, и устроили украинцам обстрел из артиллерии. Также были задеты жилые секторы.

"Прощание с Игорем будет проходить в понедельник, 18 июня, в 10:00 в городе Рубежное Луганской области", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: погибший на Донбассе Игорь Петров (facebook.com/backandalive)

Напомним, во вторник, 1 мая, на Донбассе погиб украинский военный из 95-й ОДШБр Александр Микитюк. Александр стал первым, кто погиб со времени изменения АТО на Операцию Объединенных сил 30 апреля.

На Пасху этого года ему исполнилось 19 лет. Александр родом из села Белый Рукав Винницкой области. В сети появилось видео, как парень исполняет песню о войне на Донбассе. На фронт юноша попал еще в 2017 году. Именно тогда, девять месяцев назад, была записана эта песня.

"Послушайте его песню и помните, какую страшную цену мы платим за светлое будущее Украины", - пишут в паблике "Повернись живим".

Погибшие герои мая 2018-ого (video.rbc.ua)

"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото) "Мы понесем вашу правду": на Донбассе заметили легендарную Аду Роговцеву (видео)
Теги: боец АТО, Донбасс, обстрел, погибший
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь