У мережі розповіли зворушливу історію бійця ЗСУ, який віддав життя за Україну (фото)

Воїн загинув під час обстрілу бойовиків

Українцям розповіли зворушливі подробиці загибелі українського військовослужбовця Ігора Петрова, який до останнього відбивав спробу наступу бойовиків. Про це йдеться на сторінці "Повернись живим" на сторінці Facebook.

"Загинув в бою з окупантами. Поблизу селища Новотошківське життя за Україну віддав солдатів 53-ї бригади Ігор Петров. Хлопець і його побратими відбили атаку бойовиків і ліквідували сімох російських найманців", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Також у ньому вказується, що бойовики намагалися здійснити прорив у цьому районі, і влаштували українцям обстріл з артилерії. Також під обстріл потрапили житлові сектори.

"Прощання з Ігорем буде проходити в понеділок, 18 червня, о 10:00 в місті Рубіжне Луганської області", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: загиблий на Донбасі Ігор Петров (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, у вівторок, 1 травня, на Донбасі загинув український військовий з 95-ї ОДШБр Олександр Микитюк. Олександр став першим, хто загинув з часу зміни АТО на Операцію Об'єднаних сил 30 квітня.

На Великдень, цього року, йому виповнилося 19 років. Олександр родом з села Білий Рукав Вінницької області. У мережі з'явилося відео, як хлопець виконує пісню про війну на Донбасі. На фронт юнак потрапив ще в 2017 році. Саме тоді, дев'ять місяців тому, була записана ця пісня.

"Послухайте його пісню і пам'ятайте, яку страшну ціну ми платимо за світле майбутнє України", - пишуть у пабліці "Повернись живим".

Загиблі герої травня 2018-ого (video.rbc.ua)