Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У мережі розповіли зворушливу історію бійця ЗСУ, який віддав життя за Україну (фото)

STYLERLIFE        17.06.2018 - 15:48
Фото: свічка (mcbrolloks.wordpress.com)
Фото: свічка (mcbrolloks.wordpress.com)

Воїн загинув під час обстрілу бойовиків

Українцям розповіли зворушливі подробиці загибелі українського військовослужбовця Ігора Петрова, який до останнього відбивав спробу наступу бойовиків. Про це йдеться на сторінці "Повернись живим" на сторінці Facebook.

"Загинув в бою з окупантами. Поблизу селища Новотошківське життя за Україну віддав солдатів 53-ї бригади Ігор Петров. Хлопець і його побратими відбили атаку бойовиків і ліквідували сімох російських найманців", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Також у ньому вказується, що бойовики намагалися здійснити прорив у цьому районі, і влаштували українцям обстріл з артилерії. Також під обстріл потрапили житлові сектори.

"Прощання з Ігорем буде проходити в понеділок, 18 червня, о 10:00 в місті Рубіжне Луганської області", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: загиблий на Донбасі Ігор Петров (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, у вівторок, 1 травня, на Донбасі загинув український військовий з 95-ї ОДШБр Олександр Микитюк. Олександр став першим, хто загинув з часу зміни АТО на Операцію Об'єднаних сил 30 квітня.

На Великдень, цього року, йому виповнилося 19 років. Олександр родом з села Білий Рукав Вінницької області. У мережі з'явилося відео, як хлопець виконує пісню про війну на Донбасі. На фронт юнак потрапив ще в 2017 році. Саме тоді, дев'ять місяців тому, була записана ця пісня.

"Послухайте його пісню і пам'ятайте, яку страшну ціну ми платимо за світле майбутнє України", - пишуть у пабліці "Повернись живим".

Загиблі герої травня 2018-ого (video.rbc.ua)

"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото) "Ми понесемо вашу правду": на Донбасі помітили легендарну Аду Роговцеву (відео)
Теги: боец АТО, Донбасс, обстрел, погибший
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся