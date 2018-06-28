"Севасмополь и Бапакпава": в Крыму создали карту со странными ошибками (фото)

Оккупанты ошиблись в написании многих населенных пунктов

В оккупированном Российской Федерацией Крыму создали карту с ужасными ошибками в названиях городов и других населенных пунктов. Соответствующее фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Мы не поедем этим летом в Апупку?" – сказано в подписи к фото.

Фото: Карта Крыма с ошибками (twitter.com/KrimRt)

Судя по размерам, карта выполнена в виде плаката или даже баннера. На ней с ошибками указаны такие города Севасмопапь (Севастополь), Бапакпава (Балаклава), Субан (Судак) и другие.

Пользователи сети с юмором отреагировали на карту.

"Поехал в Пивадию со своей таранькой", - пишут они.

"Крым уже китайский?" – шутят в сети.

Ранее сообщалось, что экологи бьют тревогу из-за изуродованного Крыма.

По словам крымчан, можжевельника и фисташковых деревьев проходила в Гаспре, в Симеизе и Ласпи также вырубались можжевеловые рощи. Председатель "Крымского антикоррупционного комитета" Илья Большедворов сообщил, что недавно проводилась массовая вырубка деревьев на набережной реки Салгир в Симферополе.

Крымские красоты