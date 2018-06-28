"Севасмополь і Бапакпава": в Криму створили карту з дивними помилками (фото)

Окупанти помилилися в написанні багатьох населених пунктів

В окупованому Російською Федерацією Криму створили карту з жахливими помилками в назвах міст і інших населених пунктів. Відповідне фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter.

"Ми не поїдемо цього літа в Апупку?" - сказано в підписі до фото.

Фото: Карта Криму з помилками (twitter.com/KrimRt)

Судячи з розмірів, карта виконана у вигляді плаката або навіть банера. На ній з помилками вказані такі міста Севасмопапь (Севастополь), Бапакпава (Балаклава), Субан(Судак) та інші.

Користувачі мережі з гумором відреагували на карту.

"Поїхав в Півадію зі своєю таранькою", - пишуть вони.

"Крим вже китайський?" - жартують в мережі.

Раніше повідомлялося, що екологи б'ють на сполох через знівечений Криму.

За словами кримчан, ялівцю і фісташкових дерев проходила в Гаспрі, в Сімеїзі і Ласпі також вирубувалися ялівцеві гаї. Голова "Кримського антикорупційного комітету" Ілля Большедворов повідомив, що недавно проводилася масова вирубка дерев на набережній річки Салгір в Сімферополі.

Кримська краса