Не сговаривались: в одной больнице одновременно забеременели 16 медсестер

Иллюстративное фото (pixabay)

Женщины одновременно уйдут в декрет

В американском городе Месса, штат Аризона, 16 медсестер одной больницы одновременно забеременели. Об этом сообщает CNN.

16 медицинских работниц одной из больниц в американском городе Месса одновременно сообщили о том, что беременны, при чем беременность наступила приблизительно одновременно у всех женщин, так как роды у всех медсестер запланированы на период с конца октября 2018 года по январь 2019 года.

Как утверждают сами медсестры, они не договаривались заранее стать матерями одновременно и это просто совпадение. Все женщины работают в одном отделении – отделении интенсивной терапии в медицинском центре Мессы.

Ради беременных медсестер кафетерий больницы расширил свое меню и добавил в него соленые огурцы и оливки. Девушки признаются, что им нравится вместе ходить обедать и делиться впечатлениями от беременности.

Фото: Беременные медсестры (cnn.com)

Представитель больницы сообщил, что все медсестры отправятся в декретный отпуск на 12 недель и из-за этого отделение интенсивной терапии может столкнуться с нехваткой персонала.

"16 медсестер работает в трех различных подразделениях по уходу за больными", - сказала Хезер Фрэнсис, директор сестринского отделения интенсивной терапии в Баннере.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что беременная Тарабарова опубликовала провокационный снимок.

Видео: РБК-Украина