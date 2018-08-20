Не змовлялися: в одній лікарні одночасно завагітніли 16 медсестер

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Жінки одночасно підуть у декрет

В американському місті Меса, штат Арізона, 16 медсестер однієї лікарні одночасно завагітніли. Про це повідомляє CNN.

16 медичних працівниць однієї з лікарень в американському місті Меса одночасно повідомили про те, що вагітні, при чому вагітність настала приблизно одночасно у всіх жінок, так як пологи у всіх медсестер заплановані на період з кінця жовтня 2018 року по січень 2019 року.

Як стверджують самі медсестри, вони не домовлялися заздалегідь стати матерями одночасно і це просто збіг. Всі жінки працюють в одному відділенні - відділенні інтенсивної терапії в медичному центрі Меси.

Заради вагітних медсестер кав'ярня лікарні розширила своє меню і додала до нього солоні огірки і оливки. Дівчата зізнаються, що їм подобається разом ходити обідати і ділитися враженнями від вагітності.

Фото: Вагітні медсестри (cnn.com)

Представник лікарні повідомив, що всі медсестри вирушать в декретну відпустку на 12 тижнів і з-за цього відділення інтенсивної терапії може зіткнутися з нестачею персоналу.

"16 медсестер працює в трьох різних підрозділах по догляду за хворими", - сказала Хезер Френсіс, директор сестринського відділення інтенсивної терапії у Банері.

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Відео: РБК-Україна