Шампанское и танцы на столе: сборная Франции ворвалась на пресс-конференцию (видео)

Фото: twitter com/fifaworldcup_ru

Футболисты устроили празднование после победы на ЧМ-2018

Игроки сборной Франции по футболу после победы в финальном матче Чемпионата мира 2018 сорвали пресс-конференцию главного тренера команды Дидье Дешама и устроили празднования. В сети появилось видео со спортсменами.

Французские футболисты ворвались с шампанским в руках и облили тренера, после чего футболисты устроили танцы перед журналистами. Некоторые из спорсменов залезли на стол. Футболисты сопровождали пляски пением.

Видео: Игроки сборной Франции (YouTube/Артем Фандо)

Видео: Сборная Франции (YouTube/Ваня Карпов)

Стоит отметить, что Дидье Дешам – третий спортсмен в истории, кому удалось выиграть чемпионат мира в качестве игрока и в качестве тренера. Первый раз наставник привел французов к победе на мундиале в 1998 году в качестве игрока и капитана команды. Также в этот топ входят бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр.

Напомним, сборная Франции стала двукратным чемпионом мира по футболу, обыграв национальную команду Хорватии. Матч состоялся в воскресенье, 15 июля и завершился со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Хорватии признан лучшим игроком ЧМ-2018. А "Золотую перчатку" мундиаля выиграл голкипер сборной Бельгии и лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

Невероятные примеры по проведению защиты ворот (видео: STYLER.rbc.ua)