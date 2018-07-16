Шампанське і танці на столі: збірна Франції увірвалася на прес-конференцію (відео)

Фото: twitter com/fifaworldcup_ru

Футболісти влаштували святкування після перемоги на ЧС-2018

Гравці збірної Франції з футболу після перемоги у фінальному матчі Чемпіонату світу 2018 зірвали прес-конференцію головного тренера команди Дідьє Дешама і влаштували святкування. У мережі з'явилося відео зі спортсменами.

Французькі футболісти увірвалися з шампанським у руках і облили тренера, після чого футболісти влаштували танці перед журналістами. Деякі зі спортсменів залізли на стіл. Футболісти супроводжували танці співом.

Відео: Гравці збірної Франції (YouTube/Артем Фандо)

Відео: Збірна Франції (YouTube/Ваня Карпов)

Варто відзначити, що Дідьє Дешам – третій спортсмен в історії, кому вдалося виграти чемпіонат світу в якості гравця і тренера. Перший раз наставник привів французів до перемоги на мундіалі в 1998 році в якості гравця і капітана команди. Також в цей топ входять бразилець Маріо Загалло і німець Франц Беккенбауер.

Нагадаємо, збірна Франції стала дворазовим чемпіоном світу з футболу, обігравши національну команду Хорватії. Матч відбувся в неділю, 15 липня і завершився з рахунком 4:2.

Раніше повідомлялося, що капітан збірної Хорватії визнаний кращим гравцем ЧС-2018. А "Золоту рукавичку" мундіалю виграв голкіпер збірної Бельгії і лондонського "Челсі" Тібо Куртуа.

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