"Сходка братвы": в Киево-Печерской лавре заметили выставку с фото Путина (фото)

Фото: Киево-Печерская лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

Инцидент уже успел наделать ажиотажа в сети

На территории Киево-Печерской лавры заметили выставку, на которой заметили фото президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил пользователь Александр Куликовский на своей странице в Facebook.

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре). Выставка к крещению Руси, в которой пропагандируют убийцу и мирового террориста Путина", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/oleksandr.kulikovskiy)

Также Куликовский уточнил, что решил проехаться к Лавре, чтобы "разобраться в ситуации".

Фото: скандальная выставка в Киево-Печерской лавре (facebook.com/oleksandr.kulikovskiy)

"Еду туда, чтобы разобраться в ситуации. Придется вызывать и полицию, и СБУ, чтобы прекратить издевательства и надругательство этими фото над временно оккупированной Украинской святыней", - подчеркнул он.

Позже Куликовский сказал, что к тому моменту, как он приехал, большинство скандальных фотографий успели убрать. Однако пользователи сети все же высказали свое возмущение.

"Сходка братвы", - сказал пользователь Валерий Примаченко.

"Нужно выбрасывать отсюда это кодло", - подчеркнул юзер Ильяна Гайдук.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/oleksandr.kulikovskiy)

Кстати, 27 июля в Киеве на Владимирской горке запланирован молебен и крестный ход в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси. На текущий момент мероприятие находится под вопросом, так как, по мнению УПЦ МП, спецслужбы массово отменяют рейсовые автобусы в столицу Украины.

Так, по мнению священнослужителей, государственные служащие запретили перевозчикам Овручского района ехать в этот день в столицу страны. Также, в церкви выяснили, что 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах УПЦ Киевского патриархата будут заниматься сами местные администрации.

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