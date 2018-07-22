"Сходка братви": у Києво-Печерській лаврі помітили виставку з фото Путіна (фото)

Фото: Києво-Печерська лавра (facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

Інцидент вже встиг наробити ажіотажу в мережі

На території Києво-Печерської лаври помітили виставку, на якій помітили фото президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це повідомив користувач Олександр Куліковський на своїй сторінці в Facebook.

"Ось що зараз відбувається в Києво-Печерському заповіднику (Лаврі). Виставка до хрещення Русі, в якій пропагують вбивцю і світового терориста Путіна", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/oleksandr.kulikovskiy)

Також Куликівський уточнив, що вирішив проїхатися до Лаври, щоб "розібратися в ситуації".

Фото: скандальна виставка в Києво-Печерській лаврі (facebook.com/oleksandr.kulikovskiy)

"Їду туди, щоб розібратися в ситуації. Доведеться викликати і поліцію, і СБУ, щоб припинити знущання та наругу над цими фото тимчасово окупованою Українською святинею", - підкреслив він.

Пізніше Куликівський сказав, що до того моменту, як він приїхав, більшість скандальних фотографій встигли прибрати. Однак користувачі мережі все ж висловили своє обурення.

"Сходка братви", - сказав користувач Валерій Примаченко.

"Потрібно викидати звідси це кодло", - підкреслив юзер Ильяна Гайдук.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/oleksandr.kulikovskiy)

До речы, 27 липня в Києві на Володимирській гірці заплановано молебень і хресний хід на честь 1030-річчя з Дня Хрещення Русі. На поточний момент захід знаходиться під питанням, оскільки, на думку УПЦ МП, спецслужби масово скасовують рейсові автобуси до столиці України.

Так, на думку священнослужителів, державні службовці перевізникам заборонили Овруцького району їхати в цей день в столицю країни. Також, в церкві з'ясували, що 28 липня організацією автобусів для участі в урочистостях УПЦ Київського патріархату будуть займатися самі місцеві адміністрації.

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