Сидоров день: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Праздник 27 мая (коллаж РБК-Украина)

В этот день почитают память мученика Сидора

Какой сегодня праздник. 27 мая 2020 года православные верующие чтут память святого мученика Исидора Хиосского, который жил в III веке на острове Хиосе. По приказу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.

На Руси святого Исидора называли Сидором, а прозвище Бокогрей он получил из-за того, что с этой даты прекращали дуть северные ветры. Также с этого дня прилетали из-за моря стрижи и ласточки, которые считались предвестниками тепла.

Именины сегодня отмечают: Никита, Максим, Марк, Александр, Макар.



Главные приметы этого дня:

Если в єтот день хорошая погода - будет урожай огурцов.

Холодный день – к холодному лету.

Ранние ласточки –будет счастливый год.

Если в этот день увидеть ласточку и умыться молоком - будет хорошая кожа.

Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.

Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.

Сны в этот день вещие - постарайтесь запомнить его.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день запрещается работать и выполнять дела по дому.

Как мы ранее писали, эта короткая молитва на Вознесение поможет искупить все грехи.

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Автор: Мария Соловей