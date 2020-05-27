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Сидоров день: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

STYLERЖиття    27.05.2020 - 06:06
Сидоров день: що не можна робити сьогодні, головні прикмети
Свято 27 травня (колаж РБК-Україна)

В цей день вшановують мученика Сидора

Яке сьогодні свято. 27 травня 2020 року православні віруючі вшановують пам'ять святого мученика Ісидора Хиосского, який жив у III столітті на острові Хіосі. За наказом імператора Декия 249 році був зарахований на військову службу. Ісидор, будучи християнином, відмовився принести жертви язичницьким ідолам, за що його піддали тортурам, а в 251 році усікли мечем.

На Русі святого Ісидора називали Сидором, а прізвисько Бокогрей він отримав з-за того, що з цієї дати припиняли дути північні вітри. Також з цього дня прилітали з-за моря стрижі та ластівки, які вважалися провісниками тепла.

Сьогодні іменини відзначають: Микита, Максим, Марк, Олександр, Макар.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо у цей день хороша погода - буде урожай огірків.
  • Холодний день – до холодного літа.
  • Ранні ластівки –щасливий рік.
  • Якщо у цей день побачити ластівку і вмитися молоком - буде хороша шкіра.
  • Ластівки високо літають – до ясної погоди без опадів, низько – до дощу.
  • Якщо ранок похмурий і прохолодне, а надвечір проясниться, то посіяні в цей день огірки не дадуть доброго врожаю. Висаджувати розсаду потрібно пізніше.
  • Сни цього дня сняться віщі - постарайтеся запам'ятати його.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день забороняється працювати і виконувати справи по дому.

Як ми раніше писали, ця коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи.

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Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Праздники
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