В СИЗО в Черновцах подавлен бунт: очевидцы обвиняют конвоиров в избиении заключенных

Очевидцы утверждают, что слышали крики и стук в решетки из СИЗО

В Черновцах родственники задержанных следственного изолятора считают, что конвоиры и администрация несет ответственность за массовое избиение заключенных. Мнение подтверждается видеозаписями, на которых видна степень побоев и словами очевидцев. Об этом сообщает "ТСН".

Очевидцы и родственники заключенных уверены, что незадолго до назначенного дня свидания заключенных жестоко избили. Домыслы подтверждаются видеозаписями, которые заключенные отправили близким. На видео видны синяки, ссадины, покраснения и раздражения кожи от дубинок. Более того, адвокат одного из подсудимых уверяет, что есть смертельный случай.

"Встречаю конвоира, и он говорит: с каждой камеры выводили людей и били, и в том числе вашего сына", — сообщила одна из пришедших к следственному изолятору.

"Крики были и стучали в решетки. Это было слышно", — утверждают очевидцы.

В администрации СИЗО утверждают, что подсудимые устроили бунт, один из них набросился на конвоира, потом арестанты подожгли ветошь в вентиляционной системе и начали выбивать двери камер. В связи с этим руководство вызвало Нацгвардию и изолировало четырех зачинщиков.

Также в камерах провели обыски, в процессе которых изъяли телефоны, заточки и другие запрещенные предметы. Администрация СИЗО избиения заключенных, особенно смерть, отрицает.

Видео: (tsn.ua)

"Начали некоторые камеры проявлять недовольство, пытались выйти из камер, выбивали дверь. Обыски были проведены, нейтрализованы несколько человек негативной направленности, изолированно в отдельные помещения. К лицам, которые сопротивлялись, применялись соответствующие действия — не били, наручники надевали, загиб руки за спину ", — утверждает начальник Черновицкого СИЗО Петр Лысак.

Напомним, что жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в СИЗО в оккупированном Крыму, находится под угрозой. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Його жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - отметила Беца.

Видео: video.rbc.ua