Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В СИЗО в Черновцах подавлен бунт: очевидцы обвиняют конвоиров в избиении заключенных

STYLERLIFE        10.06.2018 - 08:34
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Очевидцы утверждают, что слышали крики и стук в решетки из СИЗО

В Черновцах родственники задержанных следственного изолятора считают, что конвоиры и администрация несет ответственность за массовое избиение заключенных. Мнение подтверждается видеозаписями, на которых видна степень побоев и словами очевидцев. Об этом сообщает "ТСН".

Очевидцы и родственники заключенных уверены, что незадолго до назначенного дня свидания заключенных жестоко избили. Домыслы подтверждаются видеозаписями, которые заключенные отправили близким. На видео видны синяки, ссадины, покраснения и раздражения кожи от дубинок. Более того, адвокат одного из подсудимых уверяет, что есть смертельный случай.

"Встречаю конвоира, и он говорит: с каждой камеры выводили людей и били, и в том числе вашего сына", — сообщила одна из пришедших к следственному изолятору.

"Крики были и стучали в решетки. Это было слышно", — утверждают очевидцы.

В администрации СИЗО утверждают, что подсудимые устроили бунт, один из них набросился на конвоира, потом арестанты подожгли ветошь в вентиляционной системе и начали выбивать двери камер. В связи с этим руководство вызвало Нацгвардию и изолировало четырех зачинщиков.

Также в камерах провели обыски, в процессе которых изъяли телефоны, заточки и другие запрещенные предметы. Администрация СИЗО избиения заключенных, особенно смерть, отрицает.

Видео: (tsn.ua)

"Начали некоторые камеры проявлять недовольство, пытались выйти из камер, выбивали дверь. Обыски были проведены, нейтрализованы несколько человек негативной направленности, изолированно в отдельные помещения. К лицам, которые сопротивлялись, применялись соответствующие действия — не били, наручники надевали, загиб руки за спину ", — утверждает начальник Черновицкого СИЗО Петр Лысак.

Напомним, что жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в СИЗО в оккупированном Крыму, находится под угрозой. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Його жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - отметила Беца.

Видео: video.rbc.ua

В Одессе избили журналиста одного из телеканалов Полиция нашла виновного в избиении певца в Одессе
Теги: сизо, избиение, бунт, заключенные
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь