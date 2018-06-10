У СІЗО у Чернівцях пригнічений бунт: очевидці звинувачують конвоїрів у побитті ув'язнених

Очевидці стверджують, що чули крики і стукіт у решітки з СІЗО

У Чернівцях родичі затриманих слідчого ізолятора вважають, що конвоїри і адміністрація несе відповідальність за масове побиття ув'язнених. Думка підтверджується відеозаписами, на яких видно ступінь побоїв і словами очевидців. Про це повідомляє "ТСН".

Очевидці і родичі ув'язнених впевнені, що незадовго до призначеного дня побачення ув'язнених жорстоко побили. Домисли підтверджуються відеозаписами, які ув'язнені відправили близьким. На відео видно синці, садни, почервоніння і роздратування шкіри від кийків. Більш того, адвокат одного з підсудних запевняє, що є смертельний випадок.

"Зустрічаю конвоїра, і він каже: з кожної камери виводили людей і били, і в тому числі вашого сина", — повідомила одна з тих, що прийшли до слідчого ізолятора.

"Крики були і стукали в решітки. Це було чути", — стверджують очевидці.

В адміністрації СІЗО стверджують, що підсудні влаштували бунт, один з них накинувся на конвоїра, потім арештанти підпалили ганчір'я у вентиляційній системі і почали вибивати двері камер. У зв'язку з цим керівництво викликало Нацгвардію і ізолювало чотирьох призвідників.

Також в камерах провели обшуки, в процесі яких вилучили телефони, заточування та інші заборонені предмети. Адміністрація СІЗО побиття ув'язнених, особливо смерть, заперечує.

Відео: (tsn.ua)

"Деякі камери почали виявляти невдоволення, намагалися вийти з камер, вибивали двері. Обшуки були проведені, нейтралізовані кілька людей негативної спрямованості, ізольовано в окремі приміщення. До осіб, які чинили опір, застосовувалися відповідні дії — не били, наручники надягали, загин руки за спину ", — стверджує начальник Чернівецького СІЗО Петро Лисак.

Нагадаємо, що життя українського політв'язня Володимира Балуха, якого утримують в СІЗО в окупованому Криму, знаходиться під загрозою. Про це в Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Політв'язень Володимир Балух голодує понад 80 днів в окупованому Криму. Його життя під загрозою. Вимагаємо його звільнення", - зазначила Беца.

Відео: video.rbc.ua