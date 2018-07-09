Скандал с "аморальными фото": воспитательница рассказала, почему односельчане боятся поддержать ее публично

Женщина говорит, что многие ее поддерживают, но не открыто

27-летняя Вита Черешневская попала в скандал из-за своих "аморальных фото", которые она публиковала в сети. За это женщину уволили из детского сада, где она работала воспитательницей.

По мнению Черешневской, причиной увольнения стали не фотографии, а давняя обида заведующей. Коллеги и односельчане поддерживают воспитательницу, но делают это не открыто. Говорят, в селе сложилась такая себе "монополия детсада". А за прием детей в учебное заведение отвечает именно заведующая, потому люди боятся выступать открыто.

"Большинство знакомых поддерживают, но не открыто. А если в семье есть дети дошкольного возраста – такие родители вообще молчат. Им же еще ребенка в этот детсад отдавать. "Дивосвіт" у нас не просто на одно, а на три села. Даже некоторые детки из райцентра есть", - объясняет непростую ситуацию Олеся.

"Одна знакомая поддержала меня в этом конфликте. Так вот Музыка ее как-то встретила и предупредила, что второго ее ребенка в садик не примет. Есть и такое. Получается, что люди меня поддерживают, а открыто об этом сказать не решаются, потому что боятся", - подтверждает слова коллеги Вита Черешневская.

Ранее Styler писал о том, как уволенная за фото в купальнике воспитательница стала жертвой мести заведующей.

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