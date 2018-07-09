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Скандал з "аморальними фото": вихователька розповіла, чому односельці бояться підтримати її публічно

STYLERLIFE        09.07.2018 - 18:27
Фото: Віта Черешньовська (instagram.com/vita_cherr)
Фото: Віта Черешньовська (instagram.com/vita_cherr)

Жінка каже, що багато хто її підтримує, але не відкрито

27-річна Віта Черешньовська потрапила в скандал через своїх "аморальних фото", які вона публікувала в мережі. За це жінку звільнили з дитячого садка, де вона працювала вихователькою.

На думку Черешньовської, причиною звільнення стали не фотографії, а давня образа завідуючої. Колеги і односельці підтримують виховательку, але роблять це не відкрито. Кажуть, в селі склалася така собі "монополія дитсадка". А за прийом дітей до навчального закладу відповідає саме завідуюча, тому люди бояться виступати відкрито.

"Більшість знайомих підтримують, але не відкрито. А якщо в сім'ї є діти дошкільного віку - такі батьки взагалі мовчать. Їм же ще дитину в цей дитсадок віддавати. "Дивосвіт" у нас не просто на одне, а на три села. Навіть деякі дітки з райцентру є", - пояснює непросту ситуацію Олеся.

"Одна знайома підтримала мене в цьому конфлікті. Так ось Музика її якось зустріла і попередила, що другу її дитину в садок не прийме. Є й таке. Виходить, що люди мене підтримують, а відкрито про це сказати не вирішуються, тому що бояться", - підтверджує слова колеги Віта Черешньовська.

Раніше Styler писав про те, як звільнена за фото в купальнику вихователька стала жертвою помсти завідуючої.

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Теги: конфликт, детсад, Ровенская область
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