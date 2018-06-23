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Скандальная обложка TIME: стала известна судьба девочки, изображенной рядом с Трампом

STYLERLIFE        23.06.2018 - 10:00
Фото: Обложки Time (facebook.com/time)
Фото: Обложки Time (facebook.com/time)

Отец девочки утверждает, что его дочь не была разлучена с матерью

Авторитетное американское издание TIME опубликовало обложку свежего выпуска журнала, на которой изображен Дональд Трамп и маленькая плачущая девочка. Коллаж является красноречивым отображением миграционная политика США, которая обвиняется в "нарушении прав человека". Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на The Washington Post.

На обложке изобразили президента США Дональда Трампа, который склонился над плачущей девочкой. Этот коллаж сопровождает надпись "Добро пожаловать в Америку". По информации TIME девочку разлучили с мамой, однако информация была опровергнута достоверным источником: папа малышки Денис Хавьер Варела Эрнандес, узнавший свою дочь на обложке журнала, рассказал подробности случившегося.

Фото: Обложки Time (facebook.com/time)

Отец маленькой девочки из Гондураса, заявил, что его дочь не была разлучена со своей матерью. После задержания нелегальных мигрантов на границе США и Мексики женщина с дочерью были отправлены в местную тюрьму. Мужчина знал, что по новому законодательству американские пограничные службы не будут разъединять нелегальных иммигрантов, но все равно забеспокоился и стал искать информацию о местонахождении своей семьи.

Так, он узнал, что его жена, 32-летняя Сандра Санчес, и дочь Янела вместе находятся в заключении в пункте содержания нелегальных иммигрантов в городе Макаллен штата Техас в одной камере.

Информация, написанная Эрнандесом, была подтверждена официальными представителями пограничной службы США, а также заместителем министра иностранных дел Гондураса Нелли Херес.

Фотография девочки на обложке американского журнала Time стала символом тяжелого положения нелегальных иммигрантов в рамках жесткого курса администрации американского президента Дональда Трампа. Отец ребенка рассказал журналистам, о том, что испытывает гордость, так как именно его дочь стала символом "нарушений прав человека" и борьбы с ним.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов. Об этом сообщает AP.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: Дональд Трамп, обложка, коллаж, Time
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