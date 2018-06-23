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Скандальна обкладинка TIME: стала відома доля дівчинки, зображеної поруч з Трампом

STYLERLIFE        23.06.2018 - 10:00
Фото: Обкладинки Time (facebook.com/time)
Фото: Обкладинки Time (facebook.com/time)

Батько дівчинки стверджує, що його дочка не була розлучена з матір'ю

Авторитетне американське видання TIME опублікувало обкладинку свіжого випуску журналу, на якій зображений Дональд Трамп і маленька дівчинка, яка плаче. Колаж є красномовним відображенням міграційної політики США, яка звинувачується у "порушенні прав людини". Про це пише "24 канал" з посиланням на The Washington Post.

На обкладинці зобразили президента США Дональда Трампа, який схилився над дівчинкою, що плаче. Цей колаж супроводжує напис "Ласкаво просимо в Америку". За інформацією TIME дівчинку розлучили з мамою, проте інформація була спростована достовірним джерелом: тато малятка Денис Хав'єр Варела Ернандес, який впізнав свою дочку на обкладинці журналу, розповів подробиці того, що сталося.

Фото: Обкладинки Time (facebook.com/time)

Батько маленької дівчинки з Гондурасу, заявив, що його дочка не була розлучена зі своєю матір'ю. Після затримання нелегальних мігрантів на кордоні США і Мексики жінка з дочкою були відправлені в місцеву в'язницю. Чоловік знав, що за новим законодавством американські прикордонні служби не будуть роз'єднувати нелегальних іммігрантів, але все одно захвилювався і почав шукати інформацію про місцезнаходження своєї сім'ї.

Так, він дізнався, що його дружина, 32-річна Сандра Санчес, і дочка Янела разом перебувають у в'язниці для нелегальних іммігрантів в місті Макаллен штату Техас в одній камері.

Інформація, написана Ернандесом, була підтверджена офіційними представниками прикордонної служби США, а також заступником міністра закордонних справ Гондурасу Неллі Херес.

Фотографія дівчинки на обкладинці американського журналу Time стала символом важкого положення нелегальних іммігрантів в рамках жорсткого курсу адміністрації американського президента Дональда Трампа. Батько дитини розповів журналістам, про те, що відчуває гордість, так як саме його дочка стала символом "порушень прав людини" та боротьби з ним.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про припинення практики розлучення сімей мігрантів. Про це повідомляє AP.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: Дональд Трамп, обложка, коллаж, Time
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