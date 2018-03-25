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Скандального украинского журналиста обвинили в распространении фейков (фото)

STYLERLIFE        25.03.2018 - 11:41
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию

Скандально известного украинского блогера Руслана Коцабу обвинили в распространении фейков. На это обратил внимание журналист Денис Казанскький на своей странице в Facebook.

Казанский отметил, что Коцаба разместил на своей странице в Facebook фотографии времен, когда Савченко судили в России. На снимках изображены европейские политики с плакатами с призывами освободить Надежду.

"Я сейчас в Европарламенте, поэтому могу подтвердить, что брюссельские чиновники шокированы арестом Героя Украины Надежды Савченко! Именно шокированы, а не "глубоко обеспокоены". Вот небольшая подборочка фоток на эту тему. Насколько мне известно, готовится соответствующее заявление нескольких фракций Европарламента", – написал Коцаба на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/ukrpacificus)

"Руслан Коцаба выдает старые фотки 2016 года за свежие снимки. Причем делает это так тупо, как будто не существует поиска в Гугле и надпись "Russia" на футболках совсем не заметна. Всякое я конечно видел, но такого", – отреагировал Казанский.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

 

Фото: Коцабу обвинили в распространении фейков (facebook.com/ukrpacificus) 

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию. Большинство юзеров возмутились такими действиями Коцабы.

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrpacificus)

Некоторые пользователи предположили, что у Коцабы такой сарказм.

Скриншот комментариев (facebook.com/den.kazansky)

Напомним, что народный депутат Надежда Савченко пожаловалась на видеонаблюдение в ее камере.

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Теги: Савченко, фейк, денис казанский
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