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Скандального українського журналіста звинуватили у поширенні фейків (фото)

STYLERLIFE        25.03.2018 - 11:41
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію

Скандально відомого українського блогера Руслана Коцабу звинуватили у поширенні фейків. На це звернув увагу журналіст Денис Казанскький на своїй сторінці в Facebook.

Казанський зазначив, що Коцаба розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографії часів, коли Савченко судили в Росії. На знімках зображені європейські політики з плакатами із закликами звільнити Надію.

"Я зараз в Європарламенті, тому можу підтвердити, що брюссельські чиновники шоковані арештом Героя України Надії Савченко! Саме шоковані, а не "глибоко стурбовані". Ось невелика подборочка фоток на цю тему. Наскільки мені відомо, готується відповідна заява кількох фракцій Європарламенту", – Коцаба написав на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/ukrpacificus)

"Руслан Коцаба видає старі фотки 2016 року за свіжі знімки. Причому робить це так тупо, як ніби не існує пошуку в Гуглі і напис "Russia" на футболках зовсім не помітна. Всяке я звичайно бачив, але такого", – відреагував Казанський.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

 

Фото: Коцабу звинуватили у поширенні фейків (facebook.com/ukrpacificus)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію. Більшість юзерів обурилися такими діями Коцаби.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrpacificus)

Деякі користувачі припустили, що у Коцаби такий сарказм.

Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, що народний депутат Надія Савченко поскаржилася на відеоспостереження в її камері.

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Теги: Савченко, фейк, денис казанский
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