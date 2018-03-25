Скандального українського журналіста звинуватили у поширенні фейків (фото)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію

Скандально відомого українського блогера Руслана Коцабу звинуватили у поширенні фейків. На це звернув увагу журналіст Денис Казанскький на своїй сторінці в Facebook.

Казанський зазначив, що Коцаба розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографії часів, коли Савченко судили в Росії. На знімках зображені європейські політики з плакатами із закликами звільнити Надію.

"Я зараз в Європарламенті, тому можу підтвердити, що брюссельські чиновники шоковані арештом Героя України Надії Савченко! Саме шоковані, а не "глибоко стурбовані". Ось невелика подборочка фоток на цю тему. Наскільки мені відомо, готується відповідна заява кількох фракцій Європарламенту", – Коцаба написав на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/ukrpacificus)

"Руслан Коцаба видає старі фотки 2016 року за свіжі знімки. Причому робить це так тупо, як ніби не існує пошуку в Гуглі і напис "Russia" на футболках зовсім не помітна. Всяке я звичайно бачив, але такого", – відреагував Казанський.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Фото: Коцабу звинуватили у поширенні фейків (facebook.com/ukrpacificus)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію. Більшість юзерів обурилися такими діями Коцаби.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrpacificus)

Деякі користувачі припустили, що у Коцаби такий сарказм.

Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, що народний депутат Надія Савченко поскаржилася на відеоспостереження в її камері.