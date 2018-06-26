Скандальный российский пропагандист выругался матом в прямом эфире (видео)

Телеведущий попал в очередной скандал

Российский пропагандист Артем Шейнин выругался матом во время эфира на "Первом канале". Это произошло, когда ведущий рассказывал о разгромном поражении россиян от Уругвая в матче ЧМ-2018.

Пропагандист настолько увлекся своим рассказом, что в какой-то момент перешел на мат.

"Товарищ пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира... Сразу повылазил весь наш долб****зм", - заявил Шейнин.

Видео: Аретм Шейнин (youtube.com/Виктор Волгин)

После того, как скандальный ведущий озвучил в эфире маты, он на секунду запнулся, сказал "ой", но не извинился перед зрителями и гостями студии за использование ненормативной лексики.

Кстати, известный российский пропагандист попал в базу "Миротворца".

Известный российский прпагандист и ведущий программы "Время покажет" на российском "Первом канале" Артем Шейнин был занесен в "чистилище" украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается на самом сайте.

"Антиукраинский пропагандист и украинофоб. Провокатор. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", - говорится в сообщении "Миротворца".

В базе преступников отметили, что Шейнин психически неуравновешен и является человеком с девиантным поведением.

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