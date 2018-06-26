Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Скандальный российский пропагандист выругался матом в прямом эфире (видео)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 18:27
Фото: Артем Шейнин (youtubecomchannelНовости)
Фото: Артем Шейнин (youtubecomchannelНовости)

Телеведущий попал в очередной скандал

Российский пропагандист Артем Шейнин выругался матом во время эфира на "Первом канале". Это произошло, когда ведущий рассказывал о разгромном поражении россиян от Уругвая в матче ЧМ-2018.

Пропагандист настолько увлекся своим рассказом, что в какой-то момент перешел на мат.

"Товарищ пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира... Сразу повылазил весь наш долб****зм", - заявил Шейнин.

Видео: Аретм Шейнин (youtube.com/Виктор Волгин)

После того, как скандальный ведущий озвучил в эфире маты, он на секунду запнулся, сказал "ой", но не извинился перед зрителями и гостями студии за использование ненормативной лексики.

Кстати, известный российский пропагандист попал в базу "Миротворца".

Известный российский прпагандист и ведущий программы "Время покажет" на российском "Первом канале" Артем Шейнин был занесен в "чистилище" украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщается на самом сайте.

"Антиукраинский пропагандист и украинофоб. Провокатор. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", - говорится в сообщении "Миротворца".

В базе преступников отметили, что Шейнин психически неуравновешен и является человеком с девиантным поведением.

Хайп такси #13 cтоит ли разорвать дипотношения с Россией

Не выдержало сердце: бывший тренер египетской сборной умер после проигрыша команды на ЧМ-2018 Российский канал использовал для рекламы ЧМ 2018 звезду фильмов для взрослых
Теги: Артем Шейнин, чм 2018
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь