Скандальний російський пропагандист вилаявся матом у прямому ефірі (відео)

Телеведучий потрапив в черговий скандал
Російський пропагандист Артем Шейнін вилаявся матом під час ефіру на "Первом канале". Це сталося, коли ведучий розповідав про розгромну поразку росіян від Уругваю в матчі ЧС-2018.
Пропагандист настільки захопився своєю розповіддю, що в якийсь момент перейшов на матюки.
"Товариш пише мені: "Вс, ідіоти, з цим чемпіонатом світу... Відразу повилазив весь наш довб****зм", - заявив Шейнін.
Відео: Аретм Шейнин (youtube.com/Виктор Волгін)
Після того, як скандальний ведучий озвучив в ефірі мати, він на секунду запнувся, сказав "ой", але не вибачився перед глядачами і гостями студії за використання ненормативної лексики.
До речі, відомий російський пропагандист потрапив в базу "Миротворця".
Відомий російський прпагандіст і ведучий програми "Час покаже" на російському "Первом канале" Артем Шейнін був занесений в "чистилище" українського сайту "Миротворець". Про це повідомляється на самому сайті.
"Антиукраїнський пропагандист і українофоб. Провокатор. Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим", - йдеться в повідомленні "Миротворця".
В базі злочинців зазначили, що Шейнін психічно неврівноважений і є людиною з девіантною поведінкою.
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