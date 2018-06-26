Скандальний російський пропагандист вилаявся матом у прямому ефірі (відео)

Телеведучий потрапив в черговий скандал

Російський пропагандист Артем Шейнін вилаявся матом під час ефіру на "Первом канале". Це сталося, коли ведучий розповідав про розгромну поразку росіян від Уругваю в матчі ЧС-2018.

Пропагандист настільки захопився своєю розповіддю, що в якийсь момент перейшов на матюки.

"Товариш пише мені: "Вс, ідіоти, з цим чемпіонатом світу... Відразу повилазив весь наш довб****зм", - заявив Шейнін.

Відео: Аретм Шейнин (youtube.com/Виктор Волгін)

Після того, як скандальний ведучий озвучив в ефірі мати, він на секунду запнувся, сказав "ой", але не вибачився перед глядачами і гостями студії за використання ненормативної лексики.

До речі, відомий російський пропагандист потрапив в базу "Миротворця".

Відомий російський прпагандіст і ведучий програми "Час покаже" на російському "Первом канале" Артем Шейнін був занесений в "чистилище" українського сайту "Миротворець". Про це повідомляється на самому сайті.

"Антиукраїнський пропагандист і українофоб. Провокатор. Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим", - йдеться в повідомленні "Миротворця".

В базі злочинців зазначили, що Шейнін психічно неврівноважений і є людиною з девіантною поведінкою.

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