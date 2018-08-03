"Сказал нам: не играйте тут": очевидец рассказал о покушении на активистов в Одессе

Фото: facebook.com/grig.cozma

Мальчик играл с сестрами в нескольких метрах от места, где позже произошло столкновение

Свидетелем нападения на активистов в Одессе стал 11-летний ребенок, который рассказал детали нападения. Об этом сообщает ТСН.

Мальчик играл с младшими сестрами в нескольких метрах от места, где позже произошло столкновение. Он рассказал, что прямо перед происшествием, мимо проехал мопедист и предупредил их об опасности.

"Сначала прошел мужчина с телефоном. Он оглядывался там, смотрел. Потом проехал мопедист, сказал нам: не играйте тут, тут машины ездят. А через несколько минут грузовик приехал", - сообщил ребенок.

После столкновения водитель грузовика скрылся с места происшествия именно на этом мопеде.

Видео: Нападение на активистов в Одессе (tsn.ua)

Сообщается, что активисты не единожды получали угрозы.

"Я думаю, это следствие нашей антикоррупционной деятельности. Нам очень серьезно сегодня повезло, могло быть совсем иначе", - считает общественник Михаил Кузаконь.

Правоохранители открыли сразу два уголовных произовдства: покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь журналиста.

Кстати, Луценко прокомментировал покушение на убийство общественных активистов в Херсоне и Одессе.

Он отметил, что покушение на убийство общественных активистов показал рост количества правонарушений на юге Украины.

"Для нас определенные действия по поводу нарушений на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе это также показали", - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что "начался план дестабилизации".

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну