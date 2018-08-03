"Сказал нам: не играйте тут": очевидец рассказал о покушении на активистов в Одессе

Мальчик играл с сестрами в нескольких метрах от места, где позже произошло столкновение
Свидетелем нападения на активистов в Одессе стал 11-летний ребенок, который рассказал детали нападения. Об этом сообщает ТСН.
Мальчик играл с младшими сестрами в нескольких метрах от места, где позже произошло столкновение. Он рассказал, что прямо перед происшествием, мимо проехал мопедист и предупредил их об опасности.
"Сначала прошел мужчина с телефоном. Он оглядывался там, смотрел. Потом проехал мопедист, сказал нам: не играйте тут, тут машины ездят. А через несколько минут грузовик приехал", - сообщил ребенок.
После столкновения водитель грузовика скрылся с места происшествия именно на этом мопеде.
Видео: Нападение на активистов в Одессе (tsn.ua)
Сообщается, что активисты не единожды получали угрозы.
"Я думаю, это следствие нашей антикоррупционной деятельности. Нам очень серьезно сегодня повезло, могло быть совсем иначе", - считает общественник Михаил Кузаконь.
Правоохранители открыли сразу два уголовных произовдства: покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь журналиста.
Кстати, Луценко прокомментировал покушение на убийство общественных активистов в Херсоне и Одессе.
Он отметил, что покушение на убийство общественных активистов показал рост количества правонарушений на юге Украины.
"Для нас определенные действия по поводу нарушений на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе это также показали", - сказал генпрокурор.
Луценко отметил, что "начался план дестабилизации".
Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну