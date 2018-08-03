"Сказав нам: не грайте тут": очевидець розповів про замах на активістів в Одесі

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Хлопчик грав з сестрами в декількох метрах від місця, де пізніше сталося зіткнення

Свідком нападу на активістів в Одесі став 11-річна дитина, який розповів деталі нападу. Про це повідомляє ТСН.

Хлопчик грав з молодшими сестрами в декількох метрах від місця, де пізніше сталося зіткнення. Він розповів, що прямо перед подією, повз проїхав мопедист і попередив їх про небезпеку.

"Спочатку пройшов чоловік з телефоном. Він озирався там, дивився. Потім проїхав мопедист, сказав нам: не грайте тут, тут машини їздять. А через кілька хвилин вантажівка", - повідомив дитина.

Після зіткнення водій вантажівки втік з місця події саме на цьому мопеді.

Відео: Напад на активістів в Одесі (tsn.ua)

Повідомляється, що активісти неодноразово отримували погрози.

"Я думаю, це наслідок нашої антикорупційної діяльності. Нам дуже серйозно пощастило, могло бути зовсім інакше", - вважає громадський діяч Михайло Кузаконь.

Правоохоронці відкрили одразу дві кримінальні произовдства: замах на умисне вбивство і посягання на життя журналіста.

До речі, Луценко прокоментував замах на вбивство громадських активістів в Херсоні і Одесі.

Він зазначив, що замах на вбивство громадських активістів показав зростання кількості правопорушень на півдні України.

"Для нас певні дії з приводу порушень на півдні України. Сьогоднішні події в Одесі це також показали", - сказав генпрокурор.

Луценко зазначив, що "почався план дестабілізації".

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