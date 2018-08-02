Скидки и яркие ценники: как мы ежедневно покупаем ненужные товары в магазинах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Самые популярные обманы в магазинах

В разных магазинах владельцы часто употребляют разные уловки и обманные трюки для того, чтобы продать потребителям даже самый ненужный продукт. Об этом рассказало издание fishki.net.

Яркие ценники. Часто мы думаем, что ценники, которые отличаются по цвету от других, свидетельствуют о скидке. Но на самом деле это делается для привлечения внимания покупателя. Рядом с таким товаром может находиться более дешевый продукт без скидки, поэтому следует в первую очередь обращать на это внимание. Также сотрудники магазинов часто меняют все ценники ночью, увеличивая стоимость, а затем на следующий день делают скидку.

Долгий поиск нужного товара. Продавцы часто меняют стенды с товарами для того, чтобы покупатель запутался и провел времени в магазине больше запланированного.

Вежливые продавцы. Один из психологических трюков, который заставляет многих стыдиться того, если человек вдруг захочет уйти из магазина без покупки. Продавцы могут и кофе налить, и по душам поговорить, и ласково прикоснуться к руке.

Иностранные товары. Владельцы магазинов могут заведомо повысить цену на недорогие иностранные товары в силу убеждения того, что местные продукты всегда должны быть дешевле. Наличие товаров иностранного производства автоматически повышает престиж магазина.

Уютно и красиво. Покупатель часто готов заплатить за уютную атмосферу и красоту, даже если качественнее товары будут находиться в более неуютном или захудалом месте.

Уцененный товар. Уценка – это часто плохое качество. Ее часто делают на товары, у которых истекает срок годности и которые, по правилам, должны быть списаны.

Правильный выбор. Более полезные продукты чаще всего находятся в начале (крупы, овощи). После того, как потребитель купит полезное, он подсознательно захочет вознаградить себя при помощи сладкого или другого вредного продукта в качестве десерта.

Знак распродажи. Магазины будут кричать о скидках и выгодных предложениях, даже если под них попадет только одна полка. В итоге потребитель зайдет в магазин и в любом случае посмотрит что-то еще, не по скидочным ценам. К тому же, часто сотрудники часто сообщают, что акция заканчивается сегодня-завтра, и покупатель старается не упустить свой последний шанс, чтобы приобрести что-либо.

Всегда на связи. Некоторые магазины часто высылают свои предложения по интернету или забрасывают своими брошюрами почтовые ящики. А после покупки предлагают воспользоваться купонами или дают скидку на следующий раз.

Напомним, пользователей сети возмутило качество фруктов, которые продаются в новом киевском магазине на Подольском районе в Липинке.

Также мы сообщали, что в сети разгорелся настоящий скандал после того, как в одном из киевских гипермаркетов сотрудник избил посетителя.

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