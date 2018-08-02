Знижки і яскраві цінники: як ми щодня купуємо непотрібні товари в магазинах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найпопулярніші обмани в магазинах

В різних магазинах власники часто вживають різні хитрощі і обманні трюки для того, щоб продати споживачам навіть самий непотрібний продукт. Про це розповіло видання fishki.net.

Яскраві цінники. Часто ми думаємо, що цінники, які відрізняються за кольором від інших, свідчать про знижку. Але насправді це робиться для залучення уваги покупця. Поряд з таким товаром може знаходитися більш дешевий продукт без знижки, тому слід в першу чергу звертати на це увагу. Також співробітники магазинів часто міняють всі цінники вночі, збільшуючи вартість, а потім на наступний день роблять знижку.

Довгий пошук потрібного товару. Продавці часто змінюють стенди з товарами для того, щоб покупець заплутався і провів часу в магазині більше запланованого.

Ввічливі продавці. Один з психологічних трюків, який змушує багатьох соромитися того, якщо людина раптом захоче піти з магазина без покупки. Продавці можуть і каву налити, і по душам поговорити, і лагідно доторкнутися до руки.

Іноземні товари. Власники магазинів можуть свідомо підвищити ціну на недорогі іноземні товари в силу переконання того, що місцеві продукти завжди повинні бути дешевше. Наявність товарів іноземного виробництва автоматично підвищує престиж магазину.

Затишно і красиво. Покупець часто готовий заплатити за затишну атмосферу і красу, навіть якщо якісніші товари будуть знаходитися в більш незатишному або занедбаному місці.

Уцінений товар. Уцінка – це часто погана якість. Її часто роблять на товари, у яких закінчується термін придатності і які, за правилами, повинні бути списані.

Правильний вибір. Більш корисні продукти найчастіше знаходяться в початку (крупи, овочі). Після того, як споживач купить корисне, він підсвідомо захоче винагородити себе за допомогою солодкого або іншого шкідливого продукту в якості десерту.

Знак розпродажі. Магазини будуть кричати про знижки та вигідні пропозиції, навіть якщо під них потрапить тільки одна полиця. У результаті споживач зайде в магазин і в будь-якому випадку подивиться щось ще, не за зниженими цінами. До того ж, часто співробітники часто повідомляють, що акція закінчується сьогодні-завтра, і покупець намагається не упустити свій останній шанс, щоб придбати що-небудь.

Завжди на зв'язку. Деякі магазини часто висилають свої пропозиції по інтернету або закидають своїми брошурами поштові скриньки. А після покупки пропонують скористатися купонами або дають знижку на наступний раз.

Нагадаємо, користувачів мережі обурила якість фруктів, які продаються у новому київському магазині на Подільському районі в Липинці.

Також ми повідомляли, що в мережі розгорівся справжній скандал після того, як в одному з київських гіпермаркетів співробітник побив відвідувача.

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