Сколько украинцев хотят жить за границей: инфографика по регионам

На "чемоданах сидят" 45% жителей Закарпатской области

В начале февраля в Национальном банке Украины предупреждали, что в стране в ближайшие годы могут усилиться миграционные процессы, в том числе трудовой миграции. Портал "Слово и Дело" проанализировал, сколько наших соотечественников хотели бы жить за границей, а сколько – остаться на родине.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", покинуть Украину хотят 27% респондентов.

В большинстве – это украинцы от 18 до 25 лет (52%), с высшим образованием (34%) и обеспеченные (36%). Причем мужчин, которые хотят уехать за границу, больше, чем женщин.

Среди возрастной категории 26-35 лет покинуть страну хотят 42% респондентов.

Среди тех, кому больше 66 лет, готовы уехать лишь 9%.

Среди бедных слоев населения хотят жить за границей 22% респондентов.

Если смотреть с точки зрения географии, то на "чемоданах сидят" 45% жителей Закарпатской области, 36% – Житомирской и 34% – Сумской. Киев только на четвертом месте, уехать хотят 33% столичных жителей.

Ситуация с украинцами, которые хотят жить на родине, прямо противоположная.

По данным опроса "Рейтинга", в Украине согласны остаться 65% респондентов, среди них больше женщин (67%).

Среди тех, кому от 18 до 25 лет, готовы работать и жить в Украине 38%. Больше половины (57%) украинцев с высшим образованием хотят остаться в стране, среди обеспеченных людей таких 54%, со среднем уровнем дохода – 58%, среди бедных – 73%.

Самые "патриотичные" – жители Полтавской области, 74% хотят жить в Украине.

На втором месте Ровненская и Винницкая области – 72%, на третьем – Ивано-Франковская, Хмельницкая и Донецкая (71%).

Остаться в Украине хотят 62% киевлян. Самый низкий показатель в Закарпатской области – 47%.

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Инфографика портала "Слово и Дело"

Напомним, стало известно, какие города Украины лидируют по количеству "приезжих".