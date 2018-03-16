Скільки українців хочуть жити за кордоном: інфографіка по регіонах

На "валізах сидять" 45% жителів Закарпатської області

На початку лютого в Національному банку України попереджали, що в країні в найближчі роки можуть посилитися міграційні процеси, в тому числі трудової міграції. Портал "Слово і Діло" проаналізував, скільки наших співвітчизників хотіли б жити за кордоном, а скільки – залишитися на батьківщині.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", хочуть покинути Україну 27% респондентів.

У більшості – це українці від 18 до 25 років (52%), з вищою освітою (34%) і забезпечені (36%). Причому чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, більше, ніж жінок.

Серед вікової категорії 26-35 років покинути країну хочуть 42% респондентів.

Серед тих, кому більше 66 років, готові виїхати лише 9%.

Серед бідних верств населення хочуть жити за кордоном 22% респондентів.

Якщо дивитися з точки зору географії, то на "валізах сидять" 45% жителів Закарпатської області, 36% – Житомирської та 34% – Сумської. Київ лише на четвертому місці, виїхати хочуть 33% столичних жителів.

Ситуація з українцями, які хочуть жити на батьківщині, прямо протилежна.

За даними опитування "Рейтингу", в Україні згодні залишитися 65% респондентів, серед них більше жінок (67%).

Серед тих, кому від 18 до 25 років, готові працювати і жити в Україні 38%. Більше половини (57%) українців з вищою освітою хочуть залишитися в країні, серед забезпечених людей таких 54%, з середнім рівнем доходу – 58%, серед бідних – 73%.

"Найпатріотичніші" – мешканці Полтавської області, 74% хочуть жити в Україні.

На другому місці Рівненська та Черкаська області – 72%, на третьому – Івано-Франківська, Хмельницька та Донецька (71%).

Залишитися в Україні хочуть 62% киян. Найнижчий показник у Закарпатській області – 47%.

Докладніше – на інфографіках.

Інфографіка порталу "Слово і Діло"

Нагадаємо, стало відомо, які міста України лідирують за кількістю "приїжджих".