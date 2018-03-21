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Сколько украинцев являются потенциальными эмигрантами: социологи провели исследование (видео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 13:41
Фото: Украинцы (РБК-Украина)
Фото: Украинцы (РБК-Украина)

Названы страны, с которыми у украинцев ассоциируется благосостояние

Треть украинцев хотят жить или работать за границей, в частности в Германии, Польше, США и Канаде. Такие данные рассказали социологи, сообщает ТСН.

Главная причина миграционного настроения украинцев - небольшие доходы и ситуация в стране.

Получить работу в Германии или США - шансы довольно сомнительные, но польский рынок труда предоставляет множество вакансий для украинцев. Отечественные работодатели испытывают дефицит рабочих, а конкурировать по уровню зарплаты не могут.

"После введения безвиза аграриям стало труднее найти персонал. Каждый десятый украинец или имеет родственников, работающих за рубежом, или сам временно работал за пределами Украины – именно в таких семьях сильны эмиграционные настроения", - отметили в издании.

"Здесь нет перспектив. Была бы перспектива – никто бы отсюда и не уезжал", - рассказала жительница Луцка Жанна Кравец, у которой сын и дочь работают в Италии.

Видео: Социологическое исследование (YouTube/ТСН)

Социологи отметили, что треть готовых выехать за границу – это не совсем реальные шаги в этом направлении, поскольку изучать язык, законы, интегрироваться в новую культуру хотят далеко не все.

"На самом деле мы хотели бы жить в Украине так, как живут те страны (Германия, Великобритания и др. – ред.)", - отметил социолог Алексей Антипович.

Несмотря на миграционные настроения, 65% опрошенных на самом деле хотят остаться в Украине.

Кстати, Польша намерена упростить процедуру трудоустройства иностранцев.

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Теги: исследование, соцопрос, украинцы, мигранты, заробитчане
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