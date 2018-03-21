Скільки українців є потенційними емігрантами: соціологи провели дослідження (відео)

Названі країни, з якими в українців асоціюється добробут

Третина українців хочуть жити або працювати за кордоном, зокрема в Німеччині, Польщі, США та Канаді. Такі дані розповіли соціологи, повідомляє ТСН.

Головною причиною міграційного настрою українців є невеликі статки та ситуація в країні.

Отримати роботу в Німеччині або США - шанси доволі сумнівні, але польський ринок праці надає безліч вакансій для українців. Вітчизняні роботодавці відчувають дефіцит працівників, але конкурувати за рівнем зарплатні не можуть.

"Після запровадження безвізу аграріям стало важче знайти персонал. Кожен десятий українець або має родичів, які працюють за кордоном, або сам тимчасово працював за межами України – саме в таких родинах сильні еміграційні настрої", - зазначили у виданні.

"Немає тут перспектив. Була б перспектива – ніхто б звідси і не їхав", - розповіла жителька Луцьку Жанна Кравець, в якої син і донька працюють в Італії.

Відео: Соціологічне дослідження (YouTube/ТСН)

Соціологи відзначили, що третина готових виїхати за кордон – це не зовсім реальні кроки в цьому напрямку, оскільки вивчати мову, закони, інтегруватися в нову культуру хочуть далеко не всі.

"Насправді ми хотіли б жити в Україні так, як живуть ті країни (Німеччина, Великобританія тощо – ред.)", - відзначив соціолог Олексій Антипович.

Незважаючи на міграційні настрої, 65% опитаних насправді хочуть залишитися в Україні.

До речі, Польща має намір спростити процедуру працевлаштування іноземців.