Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Скільки українців є потенційними емігрантами: соціологи провели дослідження (відео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 13:41
Фото: Українці (РБК-Україна)
Фото: Українці (РБК-Україна)

Названі країни, з якими в українців асоціюється добробут

Третина українців хочуть жити або працювати за кордоном, зокрема в Німеччині, Польщі, США та Канаді. Такі дані розповіли соціологи, повідомляє ТСН.

Головною причиною міграційного настрою українців є невеликі статки та ситуація в країні.

Отримати роботу в Німеччині або США - шанси доволі сумнівні, але польський ринок праці надає безліч вакансій для українців. Вітчизняні роботодавці відчувають дефіцит працівників, але конкурувати за рівнем зарплатні не можуть.

"Після запровадження безвізу аграріям стало важче знайти персонал. Кожен десятий українець або має родичів, які працюють за кордоном, або сам тимчасово працював за межами України – саме в таких родинах сильні еміграційні настрої", - зазначили у виданні.

"Немає тут перспектив. Була б перспектива – ніхто б звідси і не їхав", - розповіла жителька Луцьку Жанна Кравець, в якої син і донька працюють в Італії.

Відео: Соціологічне дослідження (YouTube/ТСН)

Соціологи відзначили, що третина готових виїхати за кордон – це не зовсім реальні кроки в цьому напрямку, оскільки вивчати мову, закони, інтегруватися в нову культуру хочуть далеко не всі.

"Насправді ми хотіли б жити в Україні так, як живуть ті країни (Німеччина, Великобританія тощо – ред.)", - відзначив соціолог Олексій Антипович.

Незважаючи на міграційні настрої, 65% опитаних насправді хочуть залишитися в Україні.

До речі, Польща має намір спростити процедуру працевлаштування іноземців.

"Українець розчарувався": соціолог розповів про настрої мешканців нашої країни Скільки українців хочуть жити за кордоном: інфографіка по регіонах
Теги: дослідження, соцопрос, украинцы, мигранты, заробитчане
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top