"Скорая" ехала 40 минут: в Днепре умер мужчина, которого спасала вся улица

До приезда медиков днепрянина на глазах у дочери спасали прохожие и полиция
В Днепре на улице Глинки прохожие и патрульные полицейские спасали 35-летнего Алексея Лукьяненко, который неожиданно потерял сознание в центре города и перестал дышать. На следующий день - 8 августа родственники днепрянина сообщили, что он умер, передает издание Vgorode.ua.
Очевидцы рассказали, что скорая медицинская помощь ехала на вызов более 40 минут. Днепрянина пытались привести в чувства прохожие и "копы". Мужчине делали непрямой массаж сердца.
Все это происходило на глазах у семилетней дочери Алексея.
В издании отметили, что врачи ехали настолько долго, что за это время люди успели позвонить родственникам мужчины и дождаться его отца, который живет около парка Шевченко.
После приезда медиков полиция пыталась спасать мужчину уже вместе с ними. К приезду реанимобиля сердце Алексея удалось запустить. Его поместили в машину "скорой". Однако вскоре Алексей умер.
Фото: dp.vgorode.ua
Родственники сообщили, что мужчина был абсолютно здоров. Он даже принимал участие в веломарафонах.
В издании отметили, что пока неизвестно, почему "скорая" так долго ехала в центр города.
Ранее сообщалось, что в Днепре полицейский спас мужчину с гранатой без чеки.
"Коп" зажал своими руками гранату без чеки, которую держал в руках другой мужчина. Позднее стало известно, что Ф-1 была не боевой. Это была злая шутка друзей мужчины, которые вручили ему боеприпас без тротила. Однако ни сам мужчина, ни "коп" об этом не знали.
Напомним, в Одессе качели проломили череп молодой женщине.
Когда дети катались на качелях, на площадку внезапно побежал двухлетний мальчик. Его мама поспешила вслед за ним. В этот момент качели со всей силы ударили женщину.
Недавно в Ужгороде прохожие спасли женщину от самоубийства.
Первая помощь при потере сознания (видео: STYLEr.rbc.ua)