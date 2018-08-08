"Скорая" ехала 40 минут: в Днепре умер мужчина, которого спасала вся улица

Фото: РБК-Украина

До приезда медиков днепрянина на глазах у дочери спасали прохожие и полиция

В Днепре на улице Глинки прохожие и патрульные полицейские спасали 35-летнего Алексея Лукьяненко, который неожиданно потерял сознание в центре города и перестал дышать. На следующий день - 8 августа родственники днепрянина сообщили, что он умер, передает издание Vgorode.ua.

Очевидцы рассказали, что скорая медицинская помощь ехала на вызов более 40 минут. Днепрянина пытались привести в чувства прохожие и "копы". Мужчине делали непрямой массаж сердца.

Все это происходило на глазах у семилетней дочери Алексея.

В издании отметили, что врачи ехали настолько долго, что за это время люди успели позвонить родственникам мужчины и дождаться его отца, который живет около парка Шевченко.

После приезда медиков полиция пыталась спасать мужчину уже вместе с ними. К приезду реанимобиля сердце Алексея удалось запустить. Его поместили в машину "скорой". Однако вскоре Алексей умер.

Фото: dp.vgorode.ua

Родственники сообщили, что мужчина был абсолютно здоров. Он даже принимал участие в веломарафонах.

В издании отметили, что пока неизвестно, почему "скорая" так долго ехала в центр города.

Ранее сообщалось, что в Днепре полицейский спас мужчину с гранатой без чеки.

"Коп" зажал своими руками гранату без чеки, которую держал в руках другой мужчина. Позднее стало известно, что Ф-1 была не боевой. Это была злая шутка друзей мужчины, которые вручили ему боеприпас без тротила. Однако ни сам мужчина, ни "коп" об этом не знали.

Напомним, в Одессе качели проломили череп молодой женщине.

Когда дети катались на качелях, на площадку внезапно побежал двухлетний мальчик. Его мама поспешила вслед за ним. В этот момент качели со всей силы ударили женщину.

Недавно в Ужгороде прохожие спасли женщину от самоубийства.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLEr.rbc.ua)