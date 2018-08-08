"Швидка" їхала 40 хвилин: у Дніпрі помер чоловік, якого рятувала вся вулиця

Фото: РБК-Україна

До приїзду медиків днепрянина на очах у доньки рятували перехожі і поліція

У Дніпрі на вулиці Глінки перехожі і патрульні поліцейські рятували 35-річного Олексія Лук'яненко, який несподівано втратив свідомість в центрі міста і перестав дихати. Наступного дня - 8 серпня родичі дніпрянина повідомили, що він помер, передає видання Vgorode.ua.

Очевидці розповіли, що швидка медична допомога їхала на виклик більше 40 хвилин. Дніпрянина намагалися привести до тями перехожі і "копи". Чоловікові робили непрямий масаж серця.

Все це відбувалося на очах у семирічної дочки Олексія.

У виданні відзначили, що лікарі їхали настільки довго, що за цей час люди встигли зателефонувати родичам чоловіка і дочекатися його батька, який живе біля парку Шевченка.

Після приїзду медиків поліція намагалася рятувати чоловіка вже разом з ними. До приїзду реанімобіля серце Олексія вдалося запустити. Його помістили в машину "швидкої". Однак незабаром Олексій помер.

Фото: dp.vgorode.ua

Родичі повідомили, що чоловік був абсолютно здоровий. Він навіть брав участь у веломарафонах.

У виданні зазначили, що поки невідомо, чому "швидка" так довго їхала в центр міста.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі поліцейський врятував чоловіка з гранатою без чеки.

"Коп" затис своїми руками гранату без чеки, яку тримав у руках інший чоловік. Пізніше стало відомо, що Ф-1 була не бойовою. Це був злий жарт друзів чоловіка, які вручили йому боєприпас без тротилу. Однак ні сам чоловік, ні "коп" про це не знали.

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Перша допомога при втраті свідомості (відео: STYLEr.rbc.ua)