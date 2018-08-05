"Скоро так будет по всей Украине": в Бердянске поглумились над любителями Путина (фото)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Сотрудники соорудили специальную табличку

В одном из магазинов Бердянска сотрудники решили высмеять любителей Путина при помощи оригинальной таблички. Об этом сообщается в аккаунте "Дебальцево online" в Twitter.

"Бердянск, 2018", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно табличку, согласно которой, в данном магазине не будут обслуживать фанатов Путина.

"Лица, симпатизирующие России, и лично г-ну (читать го*ну, ган*ону…) Путину В. В. в нашем отделе не обслуживаются", - говорится в тексте таблички.

Фото: Бердянск поглумился над любителями Путина (twitter.com/debaltsevo)

Однако пользователи сети уверены, что скоро такие таблички появятся на территории всей страны.

"Скоро так будет по всей Украине", - сказал пользователь Алла Украина.

"Собакам и русским вход запрещен", - подчеркнул юзер Юрий Симаш.

"Хороший пример", - уточнил пользователь Илья Лисоль.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/debaltsevo)

Напомним, недавно в Бердянске попрощались с Виталием Олешко. Также ранее появились интересные детали о подозреваемых в убийстве активиста. А еще в сети появилось видео с солдатами ВСУ, которые убили своего сослуживца.

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