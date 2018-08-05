"Скоро так буде по всій Україні": у Бердянську познущалися над любителями Путіна (фото)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Співробітники спорудили спеціальну табличку

В одному з магазинів Бердянська співробітники вирішили висміяти любителів Путіна за допомогою оригінальної таблички. Про це повідомляється в акаунті "Дебальцеве online" в Twitter.

"Бердянськ, 2018", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото видно табличку, згідно з якою, в даному магазині не будуть обслуговувати фанатів Путіна.

"Особи, які симпатизують Росії, і особисто р-ну (читати гі*ну, ган*ону...) Путіну В. В. у нашому відділі не обслуговуються", - йдеться в тексті таблички.

Фото: Бердянськ поглумився над любителями Путіна (twitter.com/debaltsevo)

Однак користувачі мережі впевнені, що скоро такі таблички з'являться на території всієї країни.

"Скоро так буде по всій Україні", - сказав користувач Алла Україна.

"Собакам і росіянам вхід заборонений", - підкреслив юзер Юрій Симаш.

"Гарний приклад", - уточнив користувач Ілля Лисоль.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/debaltsevo)

Нагадаємо, нещодавно у Бердянську попрощалися з Віталієм Олешко. Також раніше з'явилися цікаві деталі про підозрюваних у вбивстві активіста. А ще у мережі з'явилося відео із солдатами ЗСУ, які вбили свого товариша по службі.

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