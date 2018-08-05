"Скоро так буде по всій Україні": у Бердянську познущалися над любителями Путіна (фото)

Співробітники спорудили спеціальну табличку
В одному з магазинів Бердянська співробітники вирішили висміяти любителів Путіна за допомогою оригінальної таблички. Про це повідомляється в акаунті "Дебальцеве online" в Twitter.
"Бердянськ, 2018", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому фото видно табличку, згідно з якою, в даному магазині не будуть обслуговувати фанатів Путіна.
"Особи, які симпатизують Росії, і особисто р-ну (читати гі*ну, ган*ону...) Путіну В. В. у нашому відділі не обслуговуються", - йдеться в тексті таблички.
Фото: Бердянськ поглумився над любителями Путіна (twitter.com/debaltsevo)
Однак користувачі мережі впевнені, що скоро такі таблички з'являться на території всієї країни.
"Скоро так буде по всій Україні", - сказав користувач Алла Україна.
"Собакам і росіянам вхід заборонений", - підкреслив юзер Юрій Симаш.
"Гарний приклад", - уточнив користувач Ілля Лисоль.
Фото: скріншот коментарів (twitter.com/debaltsevo)
Нагадаємо, нещодавно у Бердянську попрощалися з Віталієм Олешко. Також раніше з'явилися цікаві деталі про підозрюваних у вбивстві активіста. А ще у мережі з'явилося відео із солдатами ЗСУ, які вбили свого товариша по службі.
Сплять втомлені депутати (video.rbc.ua)