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"След от свежей инъекции": игрока сборной России заподозрили в употреблении допинга (фото)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 22:02
Фото: Сборная России (facebook.comSbornaya)
Фото: Сборная России (facebook.comSbornaya)

Победа россиян в матче с Испанией заставила присмотреться к игрокам повнимательней

Журналисты разглядели на фотографиях главного нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы след от укола. В сеть попало интересное фото, на котором на руке форварда заметный огромный след от шприца.

Фото появилось после матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия, где россияне одержали сенсационную победу в серии послематчевых пенальти. Сам Дзюба в игре забил гол в основное время.

Фото: Андрей Дзюба и якобы следы от укола на его руке (facebook.com/Nazar Prykhodko)

"След от свежей инъекции на руке форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы во время матча 1/8 финала с Испанией. Меня на этом ЧМ интересует только одно: как быстро Россию уличат в допинге и подкупах. Произойдет это во время чемпионата или все же дадут провести?" – отметил украинский журналист Назар Приходько.

Скриншот поста (facebook.com/Nazar Prykhodko)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию.

"Эритропоэтины... Перед матчем собственная кровь набирается из вены в шприц и тут же, пока не свернулась, вводится себе внутримышечно. Эта процедура влечет за собой выброс резервных эритроцитов из костномозговых «депо» в кровяное русло. Результат - лучшее снабжение тканей кислородом, повышение выносливости и т.д. Эритропоэтин приводит к тому же, но более мягко и постепенно", - написал свою точку зрения Максим Голуб.

Скриншот комментариев (facebook.com/Nazar Prykhodko)

"Может это его комар укусил или трипер лечит человек, сразу допинг", - с иронией отметил Сергей Режиненко.

Скриншот комментариев (facebook.com/Nazar Prykhodko)

В свою очередь,  врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что медики постоянно контролируют состояние футболистов и берут анализы.

По словам доктора, Артем Дзюба переносит стандартные процедуры для контроля за нагрузками и предупреждения различных травм, поэтому ему делают инъекции для контроля общего состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что сборная России по пенальти прошла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.

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