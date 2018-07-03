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"Слід від свіжої ін'єкції": гравці збірної Росії запідозрили у вживанні допінгу (фото)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 22:02
Фото: Збірна Росії (facebook.comSbornaya)
Фото: Збірна Росії (facebook.comSbornaya)

Перемога росіян у матчі з Іспанією змусила придивитися до гравців уважніше

Журналісти розгледіли на фотографіях головного нападника збірної Росії з футболу Артема Дзюби слід від уколу. У мережу потрапило цікаве фото, на якому на руці форварда помітний величезний слід від шприца.

Фото з'явилося після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Іспанія – Росія, де росіяни здобули сенсаційну перемогу в серії післяматчевих пенальті. Сам Дзюба у грі забив гол в основний час.

Фото: Андрій Дзюба і нібито сліди від уколу на його руці (facebook.com/Nazar Prykhodko)

"Слід від свіжої ін'єкції на руці форварда збірної Росії з футболу Артема Дзюби під час матчу 1/8 фіналу з Іспанією. Мене на цьому ЧС цікавить тільки одне: як швидко Росію викриють в допінзі та підкупах. Станеться це під час чемпіонату або все ж дадуть провести?" – зазначив український журналіст Назар Приходько.

Скріншот поста (facebook.com/Nazar Prykhodko)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.

"Еритропоетини... Перед матчем власна кров набирається з відня в шприц і тут же, поки не згорнулася, вводиться собі внутрішньом'язово. Ця процедура тягне за собою викид резервних еритроцитів з кісткомозкові «депо» у кров'яне русло. Результат - краще постачання тканин киснем, підвищення витривалості і т. д. Еритропоетин призводить до того само, але більш м'яко і поступово", - написав свою точку зору Максим Голуб.

Скріншот коментарів (facebook.com/Nazar Prykhodko)

"Може, це його комар вкусив або трипер лікує людей, відразу допінг", - з іронією зазначив Сергій Режиненко.

Скріншот коментарів (facebook.com/Nazar Prykhodko)

У свою чергу, лікар збірної Росії Едуард Безуглов розповів, що медики постійно контролюють стан футболістів і беруть аналізи.

За словами доктора, Артем Дзюба переносить стандартні процедури для контролю за навантаженнями і попередження різних травм, тому йому роблять ін'єкції для контролю загального стану здоров'я.

Раніше повідомлялося, що збірна Росії по пенальті пройшла Іспанію і вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018.

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Теги: Сборная России, чм 2018
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