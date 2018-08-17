Случайный каскадерский трюк: мотоциклисты перелетели через автомобиль

Фото: ДТП в Закарпатской области (Коллаж РБК-Украина)

Мотоцикл полетел в одну сторону, а байкеры в другую

В Закарпатской области байкеры перелетели через автомобиль, с которым столкнулись, и чудом остались живы. Об этом сообщает "24 канал".

Инцидент произошел в Виноградово Закарпатской области. Видео ДТП засняли камеры наблюдения. Автомобиль ехал по прямой, а потом сделал резкий поворот в боковую улицу. Навстречу ему ехал мотоциклист с пассажиром. Байкер не успел отреагировать на поворот легкового автомобиля и произошло столкновение.

Мотоциклист вместе с пассажиром вылетели из своего транспортного средства и перелетели через автомобиль. После удара об землю, один из байкеров поднялся с земли так, как будто ничего не произошло.

Видео: ДТП в Закарпатской области ("24 канал")

Однако, как отметила представитель пресс-службы ГУ Национальной полиции в Закарпатской области Лидия Подолей, оба мотоциклиста получили небольшие травмы.

"Управлял автомобилем 45-летний житель Виноградова. Он предварительно не предоставил преимущество в движении при совершении маневра поворота налево встречному мотоциклу. К счастью обошлось без тяжких телесных повреждений. У одного травма руки, у другого травма голени", – сообщила Лидия Подолей.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве мотоциклист сбил пешехода, перебегающего шесть полос.

А также сообщили о том, что в Киеве пьяный таксист врезался в бетонное ограждение.

Видео: РБК-Украина