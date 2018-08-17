Випадковий каскадерський трюк: мотоциклісти перелетіли через автомобіль

Фото: ДТП в Закарпатській області (Колаж РБК-Україна)

Мотоцикл полетів в один бік, а байкери в інший

У Закарпатській області байкери перелетіли через автомобіль, з яким зіткнулися, і дивом залишилися живі. Про це повідомляє "24 канал".

Інцидент стався у Виноградово Закарпатської області. Відео ДТП зняли камери спостереження. Автомобіль їхав по прямій, а потім зробив різкий поворот в бічну вулицю. Назустріч йому їхав мотоцикліст з пасажиром. Байкер не встиг відреагувати на поворот легкового автомобіля і сталося зіткнення.

Мотоцикліст разом з пасажиром вилетіли з свого транспортного засобу і перелетіли через автомобіль. Після удару об землю, один з байкерів піднявся з землі так, як ніби нічого не сталося.

Відео: ДТП в Закарпатській області ("24 канал")

Проте, як зазначила представник прес-служби ГУ Національної поліції в Закарпатській області Лідія Подолей, обидва мотоцикліста отримали невеликі травми.

"Керував автомобілем 45-річний житель Виноградова. Він попередньо не надав перевагу в русі при здійсненні маневру повороту ліворуч зустрічному мотоциклу. На щастя обійшлося без тяжких тілесних ушкоджень. В одного травма руки, у іншого травма гомілки", – повідомила Лідія Подолей.

До речі, раніше ми писали про те, що у Києві мотоцикліст збив пішохода, що перебігав шість смуг.

А також повідомили про те, що в Києві п'яний таксист врізався в бетонну огорожу.

Відео: РБК-Україна