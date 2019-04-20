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Снижение цен под угрозой срыва: украинцев предупреждают о газовых проблемах

STYLERЖизнь    20.04.2019 - 12:58
Снижение цен под угрозой срыва: украинцев предупреждают о газовых проблемах
Цены на газ (Коллаж РБК-Украина)

Снижение цен на газ в Украине может не произойти

Обещанное снижение цен на газ находится под угрозой срыва. Уже с мая, согласно постановлению №867, цена на газ для населения должна увеличиться до 9,7 грн за кубометр, что будет составлять 135% от рыночной стоимости. Об этом информирует Сегодня.

Изначально "Нафтогазу" дали разрешение на снижение цен для населения, выдав специальное постановление. Когда текст документа был обнародован, выяснилось, что Кабмин обязал НАК "Нафтогаз" продавать населению газ по цене, "которая определяется как средняя арифметическая цена газа, по которой… "Нафтогаз" предлагает газ промышленным потребителям… но не выше, чем цена, установленная Кабмином".

Снижение цен под угрозой срыва: украинцев предупреждают о газовых проблемахСнижение цен на газ под угрозой срыва (Виталий Носач, РБК-Украина)

При всем этом Кабмин не отменил и не внес коррективы в свое предыдущее постановление на эту тему, что обязало "Нафтогаз" поставлять газ по фиксированной цене, действующей на данный момент. 

"Нафтогаз" заявил, что при существующем положении вещей снижать цену для населения не имеет права. Однако глава Кабмина никаких проблем в этом не видит и грозится руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

Между тем, по мнению аналитика  Бориса Кушнирука, в конфликте между правительством и "Нафтогазом" руководство госкомпании виновато больше, поскольку выполняет свою работу, не учитывая политических задач, которые пытается решить правительство Украины.

А эксперт Геннадий Рябцев убежден, что постановлением о снижении цены и увольнением руководства компании проблем не решить. Он отмечает, что изначально "Нафтогаз" должен закачать в подземные хранилища на 4 млрд кубометров газа больше, чем в прошлых сезонах, а также перейти к заключению долгосрочных соглашений с поставщиками и компаниями-производителями.

Напомним, что в середине марта "Нафтогаз" предложил снизить цены на газ для населения путем отмены режима ПСО. Предложение было продиктовано снижением закупочной цены на европейском рынке.

Мы писали, что "Нафтогазу" разъяснили особенности ПСО при определении цены на газ. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разъяснило особенности применения режима специальных обязательств (ПСО).

К слову, украинцам усилят наказание за долги по коммуналке. Платить придется в  том случае, если задолженность за коммунальные услуги составит более 340 гривен.

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