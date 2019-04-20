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Зниження цін під загрозою зриву: українців попереджають про газові проблеми

STYLERЖиття    20.04.2019 - 12:58
Зниження цін під загрозою зриву: українців попереджають про газові проблеми
Ціни на газ (Колаж РБК-Україна)

Зниження цін на газ в Україні може не відбутися

Обіцяне зниження цін на газ знаходиться під загрозою зриву. Вже з травня, згідно з постановою №867, ціна на газ для населення повинна збільшитися до 9,7 грн за кубометр, що буде становити 135% від ринкової вартості. Про це інформує Сьогодні.

Спочатку "Нафтогазу" дали дозвіл на зниження цін для населення, видавши спеціальну постанову. Коли текст документа був оприлюднений, з'ясувалося, що Кабмін зобов'язав НАК "Нафтогаз" продавати населенню газ за ціною, яка визначається як середня арифметична ціна газу, за якою... "Нафтогаз" пропонує газ промисловим споживачам... але не вище ніж ціна, встановлена Кабміном".

Зниження цін під загрозою зриву: українців попереджають про газові проблемиЗниження цін на газ під загрозою зриву (Віталій Носач, РБК-Україна)

При всьому цьому Кабмін не скасував і не вніс корективи у свою попередню постанову на цю тему, що зобов'язало "Нафтогаз" постачати газ за фіксованою ціною, діючою на даний момент.

"Нафтогаз" заявив, що при існуючому стані речей знижувати ціну для населення не має права. Проте глава Кабміну жодних проблем у цьому не бачить і погрожує керівнику "Нафтогазу" Андрію Коболєву звільненням.

Між тим, на думку аналітика Бориса Кушнірука, в конфлікті між урядом і "Нафтогазом" керівництво держкомпанії винне більше, оскільки виконує свою роботу, не враховуючи політичних завдань, які намагається вирішити уряд України.

А експерт Геннадій Рябцев переконаний, що постановою про зниження ціни та звільненням керівництва компанії проблем не вирішити. Він зазначає, що спочатку "Нафтогаз" повинен закачати в підземні сховища на 4 млрд кубометрів газу більше, ніж у минулих сезонах, а також перейти до укладення довгострокових угод з постачальниками і компаніями-виробниками.

Нагадаємо, що в середині березня "Нафтогаз" запропонував знизити ціни на газ для населення шляхом скасування режиму ПСО. Пропозицію було продиктовано зниженням закупівельної ціни на європейському ринку.

Ми писали, що "Нафтогазу" роз'яснили особливості ПСО при визначенні ціни на газ. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України роз'яснило особливості застосування режиму спеціальних зобов'язань (ПСО).

До речі, українцям посилять покарання за борги по комуналці. Платити доведеться в тому випадку, якщо заборгованість за комунальні послуги становитиме понад 340 гривень.

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