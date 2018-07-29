Не соблюдал ПДД: в Ровенской области иномарка сбила мужчину

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Водитель иномарки был трезв

В Ровенской области, на автодороге "Киев-Чоп" произошло смертельное дорожное происшествие. Автомобиль сбил 54-летнего мужчину. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции области.

Сотрудниками полиции было установлено, что житель 44-летний житель Киевской области, являющийся водителем RENAULT Trafic, ехал в направлении столицы и наехал на мужчину. Отмечается, что пешеход пересекал проезжую часть, нарушая ПДД – он переходил трассу в непредназначенном для пешеходов месте.

Из-за серьезных травм, полученных в результате ДТП, 54-летний житель Ровно скончался на месте происшествия. По имеющейся предварительной информации, на момент наезда, водитель французской иномарки был трезвым.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", – отмечается в сообщении полиции.

Напомним, сегодня с утра в Киеве произошло масштабное ДТП с иномарками, всего пострадало три человека, один из них – младенец, а ранее в столице произошла крупная авария, в которой разбились три машины, один из участников ДТП был пьян. Стоит также упомянуть, что на Львовщине владелец квадроцикла совершил наезд на трех малолетних детей, и они были доставлены в больницу.

Видео: (video.rbc.ua)