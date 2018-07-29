Не дотримувався правил дорожнього руху: у Рівненській області іномарка збила чоловіка

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Водій іномарки був тверезий

У Рівненській області, на автодорозі "Київ-Чоп" сталася смертельна дорожня пригода. Автомобіль збив 54-річного чоловіка. Про це повідомляється на сайт прес-служби поліції області.

Співробітниками поліції було встановлено, що житель 44-річний житель Київської області, який є водієм RENAULT Trafic, їхав у напрямку столиці і наїхав на чоловіка. Відзначається, що пішохід перетинав проїжджу частину, порушуючи ПДР – він переходив трасу в непризначеному для пішоходів місці.

Через серйозні травми, отримані в результаті ДТП, 54-річний мешканець Рівного помер на місці події. За наявною попередньою інформацією, на момент наїзду, водій французької іномарки був тверезим.

"За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події", – наголошується в повідомленні поліції.

Нагадаємо, сьогодні з ранку в Києві сталося масштабне ДТП з іномарками, всього постраждало три людини, одна з них – дитина, а раніше в столиці сталася велика аварія, в якій розбилися три автомобілі, один з учасників ДТП був п'яний. Варто також згадати, що на Львівщині власник квадроцикла скоїв наїзд на трьох малолітніх дітей, і вони були доставлені в лікарню.

Відео: (video.rbc.ua)