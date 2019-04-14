Солдат Зеленский: заявление Минобороны рассорило сеть

Заявление Минобороны по Владимиру Зеленскому бурно обсуждают в сети
Кандидат в президенты Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от призыва на военную службу в период с 2014 по 2015 год. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Отмечается, что Зеленский годен к военной службе и находится на учете военнообязанных в родном для лидера студии "Квартал 95" Кривом Роге с декабря 2008 года и по настоящее время. Воинское звание кандидата на пост главы государства солдат, а военно-учетная специальность - делопроизводитель делопроизводства.
Отмечается, что военную службу в ВСУ шоумен не проходил. В Минобороны заявили, что для призыва во время мобилизации Зеленскому направлялись повестки 15 апреля 2014-го, 23 июня 2014-го и 15 августа того же года, а также 10 мая 2015-го по адресу, определенному в его учетных документах.
"Гражданин Зеленский В. А. в военный комиссариат по его вызову не являлся", - резюмировали в ведомстве.
Скриншот (facebook.com/Міністерство оборони України)
Пользователи сети восприняли заявление Минобороны крайне неоднозначно. В интернете начались настоящие баталии: одни украинцы считают, что Зеленский нарушил закон, а другие юзеры уверены, что ничего страшного в этом нет, ведь "многие из нас игнорировали повестки во время мобилизации".
Скриншот комментариев (facebook.com/Міністерство оборони України)
Скриншот комментариев (facebook.com/Міністерство оборони України)
В то же время мать Владимира Зеленского уверяет, что на ее адрес в Кривом Роге, где кандидат в президенты проживал до переезда в Киев, никаких "повесток про мобилизацию" не приходило.
"Он давно живет и прописан в Киеве, почему это какую-то повестку мне могли приносить", - отметила Римма Зеленская.
Мать Владимира Зеленского сделала заявление
Хотя еще в 2014 году Зеленский якобы сам признался, что ему "действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на домашний адрес принесли повестку". При этом шоумен в комментарии одному изданию подчеркнул, что "будет действовать по закону", но "повестку должны переслать по его месту жительству в Киев".
О том, что военкомат действительно присылал минимум одну повестку Зеленскому по адресу в Кривом Роге, говорил и отец Владимира Александровича.
"Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется", - рассказал отец кандидата.
Также интересным является тот факт, что, по словам юриста Олега Погорелого, в 2014 году Зеленского не могли призывать в армию, так как на тот момент у него было двое малолетних детей и это якобы "не давало права государству призывать в армию" будущего кандидата в президенты Украины.