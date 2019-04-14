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Солдат Зеленський: заява Міноборони посварила мережу

STYLERЖиття    14.04.2019 - 08:01
Солдат Зеленський: заява Міноборони посварила мережу
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Заяву Міноборони по Володимиру Зеленському бурхливо обговорюють в мережі

Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази ухилявся від призову на військову службу у період з 2014 по 2015 рік. Про це розповіли в прес-службі Міністерства оборони України.

Наголошується, що Зеленський придатний до військової служби і перебуває на обліку військовозобов'язаних в рідному для лідера студії "Квартал 95" Кривому Розі з грудня 2008 року і по теперішній час. Військове звання кандидата на пост глави держави - солдат, а військово-облікова спеціальність - діловод діловодства.

Наголошується, що військову службу в ЗСУ шоумен не проходив. У Міноборони заявили, що для призову під час мобілізації Зеленському направлялися повістки 15 квітня 2014-го, 23 червня 2014-го і 15 серпня того ж року, а також 10 травня 2015-го за адресою, визначеною в його облікових документах.

"Громадянин Зеленський В. О. у військовий комісаріат за його викликом не прибував", - резюмували у відомстві.

Солдат Зеленський: заява Міноборони посварила мережу

Скріншот (facebook.com/Міністерство оборони України)

Користувачі мережі сприйняли заяву Міноборони вкрай неоднозначно. В інтернеті почалися справжні баталії: одні українці вважають, що Зеленський порушив закон, а інші юзери впевнені, що нічого страшного в цьому немає, адже "багато хто з нас ігнорував повістки під час мобілізації".

  • А хіба ухилятися від призову - то за законом не карається?
  • Его нельзя было на версту к выборам президента допускать...
  • Ось чому він на дебати не йде, боїться що повістку вручать.
  • Я, как выехал из Крыма в 2014-м, пошел сам в военкомат без всяких повесток. Почему Зе не пошел?
  • Огласите, пожалуйста, весь список тех, кто не явился.

Солдат Зеленський: заява Міноборони посварила мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/Міністерство оборони України)

  • А де були сини Пороха, Авакова, Турчинова, Луцика, Пашинського?
  • Здається, МО вирішило дати заробити хорошому адвокатові:)
  • Хочеться прям цього ухилянта і боягуза процитувати: "Весна пришла - пора сажать".
  • Не опускайтесь ниже плинтуса, не цыпляйтесь за соломинку! Переубедить оппонентов уже не удастся, приходите и голосуйте.
  • Не занимайтесь ерундой. Под эту статью попадает пол страны. Пусть те, кто пишет запыты, потрусят тех, кто с ними сидит рядом в сессионной зале.
  • А чому в розшук не оголошували?
  • А повістки куди відправляли, якщо він давно живе і прописаний в Києві? На дєрєвню дєдушкє? І чому про це згадали лише зараз?

Солдат Зеленський: заява Міноборони посварила мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/Міністерство оборони України)

У той же час мати Володимира Зеленського запевняє, що на її адресу в Кривому Розі, де кандидат в президенти мешкав до переїзду в Київ, ніяких повісток про мобілізацію" не приходило.

"Він давно живе і прописаний у Києві, чому це якусь повістку мені могли приносити", - зазначила Римма Зеленська.

Мати Володимира Зеленського зробила заяву

Хоча ще в 2014 році Зеленський нібито сам зізнався, що йому "дійсно подзвонила мама, яка живе в Кривому Розі, і сказала, що "на домашню адресу принесли повістку". При цьому шоумен в коментарі одному виданню підкреслив, що "буде діяти за законом", але "повістку повинні переслати за його місцем проживання в Київ".

Про те, що військкомат дійсно присилав мінімум одну повістку Зеленському за адресою в Кривому Розі, говорив і батько Володимира Олександровича.

"Ми розповіли синові, всі разом посміялися, але він запевнив нас, що з усім сам розбереться", - розповів батько кандидата.

Також цікавим є той факт, що, за словами юриста Олега Погорілого, в 2014 році Зеленського не могли призивати в армію, так як на той момент у нього було двоє малолітніх дітей і це нібито "не давало права державі призивати в армію" майбутнього кандидата в президенти України.

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