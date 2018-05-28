"Солдаты воюют и держат свою территорию, а чиновники – нет": Муждабаев о ситуации на Донбассе и в Крыму

Он подчеркнул, что власть сама допускает такие вещи, которые потом выйдут ей боком

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, известный журналист Айдер Муждабаев рассказал, как украинская власть пытается решать проблемы жителей оккупированных территорий. Об этом журналист сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, украинская власть страшно расстраивают жителей Крыма, давая понять, что власть не живет в их реальности, что она о них не думает. Айдер раскритиковал нового омбудсмена Людмилу Денисову.

"Мы ее две недели звали на наш телеканал, который смотрят в Крыму и по всей материковой Украине, на тему этого закона (законопроект №8297, предлагавший забирать украинское гражданство у крымчан, в частности, за участие в российских выборах). Этот закон шокировал всех жителей Крыма. Это ее сфера ответственности. Но она две недели делала нам отписки и не пришла. Мы в студии поставили ростовую фигуру с ее фотографией. Если ей нечего сказать, пусть стоит и украшает студию", - говорит журналист.

Он подчеркнул, что власть сама допускает такие вещи, которые потом выйдут ей боком. Муждабаев обратил внимание, что все опросы показывают, что люди на материковой Украине не отказались от Крыма.

"О Крыме даже говорить нечего – там даже русские, которым лапшу навешали, но не фанатики, а вменяемые обыватели уже понимают, куда они попали. Про крымских татар не говорю. С этим надо просто работать. Надо больше помогать телекомпаниям", - считает журналист.

Фото: Айдер Муждабаев (facebook.com ayder.muzhdabaev)

Также он рассказал, как ездил на фронт, к украинским воинам.

"Местные жители и наши воины говорят: "Мы Украины здесь и не видим". А где она? Ни телевидения, ни радио. Зато с той стороны все каналы – российское телевидение. Anna-news, какие-то "ЛНР/ДНР". И все это на них льется. Понимаете? Солдаты воюют и держат свою территорию, а чиновники – нет", - возмущается Айдер.

Фото: Айдер Муждабаев (facebook.com ayder.muzhdabaev)

Он отметил, что не все чиновники – плохие и бездельники.

"Но все-таки общий тренд – это имитация действий. Есть, конечно, люди, которые ездят и чего-то добиваются, их это волнует. Но есть люди, которым все равно. И таких, мне кажется, больше. Сейчас начался предвыборный год. Я со многими людьми говорил, в том числе с западными дипломатами. Они в ужасе от предчувствия того, как тяжело будет работать с нашей властью, потому что она вся будет занята выборами – и власть, и оппозиция. Есть ощущение, что страной не очень будут заниматься. Руки будут заняты другим", - подытожил журналист.

Ранее Айдер Муждабаев рассказал, почему переехал из РФ в Украину. Он считает, что в нашей стране жизнь намного комфортнее.

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